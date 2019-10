La cosiddetta Carta di Firenze, basata su tre questioni pungenti, quali il superamento del capo politico, una maggiore democrazia e trasparenza sulla proprietà della piattaforma Rousseau al Movimento Cinque Stelle, è stata pubblicata online. Essa porta la sigla di tutti i grillini diventati 'nemici' del leader Luigi Di Maio per aver costituito una nuova maggioranza con il Partito Democratico, quello stesso partito a cui non ha risparmiato critica alcuna.

Il documento, messo a punto nel corso di una riunione tenutasi il 29 settembre nel capoluogo toscano, deve essere sottoposto ai vertici grillini. Proprio nel giorno in cui il Movimento festeggia i suoi dieci anni di vita, e in attesa della nuova edizione di 'Italia Cinque Stelle' a Napoli nelle giornate del 12 e 13 ottobre prossimi, una parte di pentastellati auspica un "Rinascimento Cinque Stelle", più compatto e senza scissioni.

Il documento

La Carta di Firenze è un documento composto di due pagine redatto dai dissidenti grillini facenti capo a Davide Barillari, il Consigliere regionale del Lazio, che più di tutti ha mostrato una forte ostilità per quanto attiene all'accordo con i democratici e rinomato per i suoi strafalcioni (persino grammaticali). Non si sa con certezza il numero di grillini attivisti presenti nel capoluogo toscano, e lo stesso consigliere regionale ha solamente riferito che provenivano da dieci diverse regioni: Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Trentino Alto Adige, Marche, Sardegna, Umbria.

Nato dopo quattro tavoli di lavoro, il documento si pone decisamente in posizione antitetica sia nei confronti di Luigi Di Maio, sia nei riguardi di Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau e figlio di Gianroberto, per il quale un'alleanza con il Partito Democratico era innanzitutto impensabile, oltre che praticamente impossibile. Nell'incipit si legge: "Il 4 ottobre 2009 nasceva il Movimento Cinque Stelle.

10 anni dopo, il 4 ottobre 2019, vogliamo che quel nostro sogno diventi un esempio concreto. Siamo attivisti e portavoce che credono nei valori fondativi del movimento e li proteggono con passione".

'Il sogno a cinque stelle'

Nel documento i grillini raccontano di essersi impegnati audacemente, in tutti questi anni, nella costruzione del "sogno a cinque stelle", intriso di un profondo rinnovamento culturale, di una rivoluzione priva di violenza, "Un grande esempio mondiale di democrazia dal basso".

Il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio non è soltanto un progetto, bensì anche innovazione con un solo scopo, ossia "la partecipazione collettiva al fine di sostituire una partitocrazia sempre più degenerata con una rete di cittadini attivi e consapevoli, connessi, fisicamente e virtualmente, a livello locale e nazionale".

Subentrano a questo punto le critiche. Infatti, secondo quanto si legge nella medesima carta, componendo una nuova maggioranza con il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle di oggi è venuto meno ai suoi principi identitari di ieri, "dalla lotta per la ricostruzione di uno stato sociale massacrato da 30 anni di neoliberismo fino alla battaglia per la conquista della piena sovranità nazionale".

Poiché un tale comportamento non ha fatto altro che suscitare critiche pesanti, l'intento di questa nuova ala grillina è di riportare il Movimento alle sue origini genuine, coerenti e con dei valori profondi.

I cinque punti

In cinque punti, gli attivisti spiegano il modo attraverso il quale recuperare e rafforzare la propria identità. Innanzitutto, più trasparenza e democrazia interna; in secondo luogo l'osservazione e il rispetto dei principi etici fondamentali (difesa delle libertà individuali, dei beni comuni, dei diritti sociali), nonché la coerenza con le principali battaglie identitarie del Movimento con la conseguente formulazione di un "codice etico unico e inderogabile". Il terzo punto presuppone una riorganizzazione dal basso che valorizzi maggiormente i gruppi locali e gli attivisti; il quarto prevede processi partecipativi, fatti di tavoli di lavoro permanenti. Infine, "la riformulazione di criteri univoci, oggettivi e democratici per le candidature e le nomine all'interno del Movimento Cinque Stelle".