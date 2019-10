Una foto di Giuseppe Conte che bacia la mano di Angela Merkel e una denuncia destinata a fare rumore. Con un post, Matteo Salvini torna ad agitare i suoi seguaci attraverso i social network e denuncia quella che sarebbe una pratica consentita dall'attuale governo. Secondo quanto riferisce il leader della Lega il nuovo esecutivo giallorosso avrebbe dato la possibilità alla Germania di inviare in Italia dei profughi, adottando una pratica che, a detta di Salvini, sarebbe stata rifiutata nel corso della precedente esperienza governative a tinte gialloverdi.

Salvini orgoglioso dei decreti sicurezza

Non serve avere grande memoria storica per ricordare come durante il governo sostenuto da Lega e Movimento Cinque Stelle, il Viminale retto da Salvini avesse fatto di tutto per contrastare l'ondata di flussi migratori provenienti dall'Africa, serrando i porti alle Ong e mettendo in atto nuove leggi come quelle contenute dai decreti sicurezza. Norme molto contestate dalla sinistra che, non a caso, proprio su temi come l'immigrazione aveva scelto di accordarsi con il Movimento Cinque Stelle per un nuovo governo, a patto che si tracciasse una linea di discontinuità.

A ciò si aggiunge il fatto che, con il Pd nell'esecutivo, c'era la consapevolezza che l'Italia avrebbe smesso di avere quella sfumatura costantemente polemica verso le istituzioni europee. Ed è proprio sulla base di questi due aspetti che Matteo Salvini sceglie di attaccare il nuovo governo riguardo a ciò che, a suo dire, starebbe avvenendo.

Salvini si scaglia contro il governo Pd-M5S-Renzi

Salvini nel suo post pubblicato su Facebook sceglie di diffondere quella che sarebbe ciò che lui definisce una "fregatura smascherata dai media tedeschi".Quello che lui definisce "governo sbarchi tasse e manette", starebbe, secondo quanto riferisce, accogliendo voli charter di immigrati provenienti dalla Germania.

"Conte, Di Maio e Renzi - scrive - annunciano di spedire poche decine di immigrati scaricati in Italia dalla solita Ong, ma poi si piegano di nascosto a Berlino accettano cinquanta profughi al mese, tutti i mesi".

Fa, forse, ancora più rumore la rivelazione secondo cui questa pratica sarebbe potuta esistere già in passato, se non fosse stato per il diniego del precedente governo. "Una procedura - prosegue Salvini - che con la Lega al governo era stata ovviamente respinta"."Con noi - continua - l'Italia aveva rialzato la testa, Pd-5Stelle-Renzi vogliano riportarci all'Italietta schiava ed umiliata.

Non lo permetteremo".

Si tratta naturalmente di una ricostruzione di parte, considerato che il pulpito è quello di Salvini, ma resta una denuncia che probabilmente farà discutere.