Chef Rubio contro Matteo Salvini. Una querelle che si rinnova spesso e volentieri, soprattutto per via dei tweet del personaggio televisivo che non perde occasione per punzecchiare il leader della Lega. Stavolta, l'oggetto del post di Chef Rubio riguarda la notizia che si è diffusa nella mattinata, quando è diventato di dominio pubblico il fatto che Salvini fosse stato ricoverato in ospedale. Un fatto che, naturalmente, ha messo in apprensione i sostenitori di Salvini, ma anche gli avversari. Una vicenda su cui, però, Chef Rubio non ha perso occasione per dire la sua.

E, infatti, nel suo tweet particolarmente polemico ha chiesto il referto medico.

Per Salvini solo una colica renale

Salvini, in mattinata, aveva raggiunto il Friuli-Venezia Giulia per partecipare ai funerali dei due agenti di Polizia uccisi in Questura in Trieste. Non appena giunto all'aeroporto Ronchi avrebbe accusato un malore che avrebbe reso necessario l'affidarsi alle cure dell'ospedale di Monfalcone.

Le condizioni dell'ex ministro dell'Interno non sarebbero state preoccupanti, gli è stata diagnosticata una colica renale presto smaltita. Nella giornata di ieri il numero uno della Lega era stato impegnato in un vibrante faccia a faccia con Matteo Renzi, in un confronto televisivo visto da milioni di persone. Potrebbe essere riconducibile proprio all'evento, il sospetto di Chef Rubio che sostiene che, per l'ennesima volta, dopo una figuraccia accada qualcosa che faccia parlare del leghista, sviando dal tema politico. Quasi come a voler manifestare dubbi sulla veridicità dell'accaduto, con tanto di richiesta di prove.

Rubio ricorda i proiettili

Chef Rubio non è mai stato tenero nei confronti di Salvini. Quando era Ministro ha più volte preso posizione contro la politica messa in atto contro le Ong, ma più volte lo ha attaccato a livello personale. Gli ha riservato epiteti come "felpa pig" e, talvolta, ha manifestato perplessità rispetto agli eventi delittuosi di minaccia nei suoi confronti. Stavolta non nasconde una certa voglia di avere prove concrete del problema di salute avuto, proprio dopo il confronto con Renzi che, per molti, non l'ha visto vincitore.

"Ogni volta che fa una figuraccia - scrive Chef Rubio sul proprio profilo Twitter - il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo". Parole che, ancora una volta, sono destinate a fare discutere. Dopo poco tempo è arrivata la replica di Salvini: "Ma questo signore che problemi ha???

Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida…".