L'Italia prende ufficialmente posizione contro la Turchia di Erdogan. Il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, riferendo alla Camera dei Deputati durante un'informativa urgente, condanna esplicitamente l'attacco turco ai curdi in Siria e lancia un appello ad Erdogan affinché fermi l'azione militare. Annuncia, inoltre, la decisione dell'Italia di bloccare la vendita delle armi alla Turchia, considerata a tutti gli effetti l'unica responsabile della guerra in atto in Siria.

Di Maio: 'Turchia unico responsabile dell'escalation'

Luigi Di Maio, riferendo alla Camera, attacca la Turchia, definendola "unica responsabile dell'escalation in Siria". Esclude in ogni modo che l'Italia possa appoggiare un intervento militare. "L'unica soluzione possibile è quella di passare per la via della diplomazia" perché, aggiunge il Ministro, "un intervento militare andrebbe solo ad aggravare la situazione umanitaria già precaria in Siria.

Solo con la diplomazia e con l'aiuto delle Nazioni Unite - prosegue Di Maio - si può avviare un percorso di stabilizzazione dell'area". Il governo italiano, inoltre, annuncia ufficialmente anche l'embargo delle armi ad Ankara: "Una decisione non Europea, ma presa dal singolo Stato", precisa di Maio. Il Ministro degli Esteri e capo del Movimento 5 Stelle esorta inoltre l'Europa a muoversi insieme: "Necessario che l'Unione Europa si muova in una unica direzione".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica

L'Italia appoggia la popolazione curda

Luigi Di Maio, nella comunicazione alla Camera dei Deputati, aggiunge che l'Italia appoggia in pieno la popolazione curda "grazie alla quale l'Occidente ha potuto contenere l'avanzata del terrorismo di Daesh". Proprio la questione terrorismo è ritenuta essere una questione primaria dal governo italiano. "L'emergenza terrorismo non è ancora conclusa e l'azione turca rischia di vanificare ogni risultato positivo ottenuto - dice il ministro degli Esteri che annuncia - la richiesta, in collaborazione con la Francia, di una riunione di emergenza della Coalizione Anti-Daesh all'interno della quale fa parte anche la Turchia di Erdogan: tutti devono prendersi le loro responsabilità di fronte alla guerra al terrorismo".

Infine, il Ministro degli Esteri del governo italiano annuncia la vicinanza italiana alla Siria, alla quale verranno forniti tutti gli aiuti umanitari di cui avranno bisogno. La Turchia, intanto, continua a minacciare l'Unione Europea: "Se l'Unione Europea interferisce nella guerra, verrà invasa da milioni di profughi", annuncia Erdogan. E nel mentre che l'Europa discute sulle possibili sanzioni, in Siria continua la guerra.