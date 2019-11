Martedì 19 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Cartabianca. Il talk politico, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, nella puntata di questo martedì avrà un momento molto importante: come annunciato dalla stessa conduttrice, infatti, vi sarà un dibattito in studio tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini, ovvero i due candidati favoriti per le elezioni regionali in Emilia Romagna.

Un confronto che può essere importante anche per le sorti della Politica nazionale: sono molti gli esperti di politica, infatti, secondo i quali nel caso in cui il centrodestra dovesse vincere anche in una regione storicamente di sinistra come l'Emilia Romagna, allora il governo nazionale potrebbe essere a rischio tenuta.

Per i due candidati alla Presidenza della Regione si tratta del primo faccia a faccia

Il piatto forte della puntata di Cartabianca, dunque, sarà il confronto tra i due candidati alla regione Emilia Romagna.

Da una parte vi sarà la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni e dall'altra parte, invece, vi sarà Stefano Bonaccini, Presidente della Regione ed esponente del Partito Democratico.

Diversa la situazione nei due schieramenti: per quanto riguarda la coalizione che appoggerà la Borgonzoni ci sono pochi dubbi; essa, infatti, sarà la candidata di tutto il centrodestra (dunque non solo la Lega ma anche Fratelli d'Italia e Forza Italia).

Molti più dubbi, invece, sulla coalizione che appoggerà Stefano Bonaccini: se il centrosinistra parrebbe essere compatto (oltre al PD anche Italia Viva di Renzi e gli ex-LeU dovrebbero appoggiare il candidato), il dubbio grosso riguarda il Movimento 5 Stelle. Ancora non è chiaro se il Movimento andrà nella coalizione con il Partito Democratico come accaduto per le elezioni in Umbria.

Sondaggi Emilia Romagna: per 'Winpoll' Bonaccini avanti di otto punti rispetto alla Borgonzoni

Nonostante il 26 gennaio (giorno in cui si voterà) sia ancora lontano, sono numerosi i sondaggi che in questi giorni già cercano di capire come potrebbe andare.

Secondo una rilevazione effettuata il 17 novembre da 'Winpoll' per Il Sole 24 ore, Stefano Bonaccini sarebbe avanti rispetto alla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Il Presidente in carica avrebbe circa il 50,7% dei consensi: 8 punti percentuali in più rispetto alla Borgonzoni, stimata al 42,1%. Nel caso in cui il M5S decidesse di schierarsi con Bonaccini, il divario aumenterebbe ulteriormente: 56,2% per Bonaccini contro il 42,9% per la Borgonzoni.

Ma se i sondaggi sul Presidente sorridono al centrosinistra, differenti sono i dati sull'eventuale voto alle liste; il centrodestra, infatti, supererebbe il centrosinistra (47,6% contro il 44,8%). Completamente fuori dalla partita sembrerebbe essere il Movimento 5 Stelle, sondato al 6,2%.

A partire dal confronto di stasera, in onda a Cartabianca, i due candidati proveranno a muovere ulteriormente i consensi.

La diretta della puntata sarà visibile anche in streaming dal sito di Rai Play.