Martedì 26 novembre, dalle ore 21:15 circa, andrà in onda una nuova puntata di Cartabianca, il programma politico condotto su Rai Tre dalla giornalista Bianca Berlinguer. Uno degli ospiti della serata sarà il Leader della Lega Matteo Salvini, che dovrebbe intervenire in trasmissione verso le 21:50..

Ad annunciare la presenza di Matteo Salvini nel programma è la pagina Facebook 'Gruppo Lega-Senato', che ha fatto sapere che il leader della leghista interverrà dalle ore 21:50 circa.

Numerosi i temi che verranno affrontati con lui; per prima cosa si parlerà della manovra economica, che rimane al centro dell'agenda Politica di questi ultimi giorni. Ma probabilmente si discuterà anche del cosiddetto Mes (Fondo Salva Stati), al centro del fuoco incrociato tra lo stesso Salvini e il Premier. Altro tema importante sarà quello del lavoro, con le questioni Ilva e Alitalia che tengono banco: se per la prima si vedono degli spiragli (come confermato dallo stesso Premier Conte), per la seconda la situazione è rischiosa (come confermato dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, che ha dichiarato che per l'azienda non vi sarebbero soluzioni di mercato).

Inoltre è molto probabile che, nel corso dell'intervista con Bianca Berlinguer, si possa toccare il tema delle elezioni in Emilia Romagna: la scorsa settimana, infatti, a Cartabianca è andato in onda il primo faccia a faccia tra il candidato del PD Bonaccini e quello del centrodestra Borgonzoni. Lo stesso Matteo Salvini, che negli ultimi giorni è stato spesso in Emilia, ha dovuto fare i conti con le manifestazioni delle sardine, movimento che si è dichiarato anti populista.

Infine, è possibile che si parlerà anche delle questioni giudiziarie, in particolare dopo le intercettazioni pubblicate dal settimanale L'Espresso in cui è emerso che il costruttore Luca Parnasi (al centro delle indagini sullo stadio della Roma) avrebbe espresso la sua volontà di "dare un sostegno alla Lega del capitano".

Cartabianca, gli altri ospiti della serata

Ma l'intervista a Matteo Salvini non sarà l'unico momento importante dell serata.

Come accade ogni settimana, infatti, è certa la partecipazione di Mauro Corona, scalatore e scrittore che ha promosso l'iniziativa 'Un Libro per Venezia', in cui alcune librerie italiane (grazie all'aiuto dei lettori) doneranno un libro alle librerie di Venezia colpite dall'acqua alta. Come annunciato sui social dalla pagina ufficiale del programma, verrà dato ampio spazio anche alla situazione del Movimento Cinque Stelle: dopo la votazione su Rosseau, infatti, il M5S ha deciso di correre alle elezioni sia in Emilia-Romagna che in Calabria.

Ancora non è chiaro, tuttavia, se a tali elezioni i pentastellati si presenteranno da soli o in coalizione con il Pd (come accaduto durante le elezioni in Umbria). Cartabianca sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'RaiPlay'.