Il deputato Flavio Di Muro ha scelto la Camera dei Deputati per chiedere la mano della sua fidanzata. La sua donna, Elisa, stava assistendo alla seduta del Parlamento che si accingeva a discutere il Decreto Legge per la ricostruzione post terremoto. Diverse le reazioni: Fico non ha gradito il gesto, mentre la Pezzopane si è congratulata con i futuri sposi.

Dichiarazione d'amore a Montecitorio: un deputato chiede la mano della fidanzata

Il particolare episodio si è verificato nell'aula della Camera dei Deputati, in occasione della discussione sull'ordine dei lavori da effettuare per la ricostruzione post terremoto.

Tra i banchi del Parlamento ha preso la parola il deputato leghista Flavio Di Muro, che ha approfittato del momento per chiedere alla sua fidanzata Elisa, presente in tribuna, di sposarlo. Il momento di leggerezza non è stato apprezzato dal Presidente della Camera, Roberto Fico, che lo ha rimproverato giudicando il gesto come inopportuno.

Di Muro ha fatto una dichiarazione d'amore in piena regola, inginocchiandosi e mostrando l'astuccio che conteneva l'anello per la sua donna. In aula è partito l'applauso, ma l'entusiasmo è stato frenato dal Presidente che ha considerato fuori luogo l'intervento del leghista, soprattutto a causa della serietà dell'argomento all'ordine del giorno.

Molti deputati hanno dimostrato di avere apprezzato l'inusuale iniziativa di Di Muro, accompagnando con un applauso il successivo intervento di Stefania Pezzopane. La dem ha esposto il suo entusiasmo con la frase "L'amore unisce", facendo i suoi auguri agli sposi, a cui ha fatto seguito un boato della Camera.

Stefania Pezzopane: 'L'amore unisce', Fico non apprezza

La notizia ha inevitabilmente fatto il giro del web e le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere a lungo. In molti hanno difeso la posizione di Fico, considerando i terremotati una priorità troppo importante per essere interrotta da una proposta di matrimonio o comunque da un fatto privato di uno dei deputati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Gossip

Tra gli altri, anche Fiorella Mannoia ha twittato, ironizzando sulla vicenda: "Mi aspetto che qualche parlamentare chieda la parola per leggere la letterina di Natale".

Si tratta di un episodio davvero singolare che resterà comunque nella storia, quello che ha visto protagonista Di Muro. Il deputato ha dichiarato che aveva pensato alla proposta originale per Elisa che, oltre ad essergli stata accanto nella vita privata, l'ha sempre sostenuto anche sul lavoro. Il leghista ha aggiunto che la donna era già emozionata, perché sapeva che sarebbe intervenuto nel dibattito parlamentare.

Nonostante la solidità del loro rapporto, era la prima volta che Elisa assisteva dal vivo ad un dibattito del suo fidanzato che ha deciso di farle una sorpresa decisamente fuori dal comune.