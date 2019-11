Matteo Salvini non è più il Ministro degli Interni, ma l'eco della sua politica dei porti chiusi non si spegne. È l'effetto della decisione della Procura di Agrigento di iscriverlo nel registro degli indagati per la vicenda Open Arms di agosto, come già accadde per la nave Diciotti. Il leader della Lega è indiziato di aver commesso i reati di "sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio". Attraverso il suo profilo Facebook ha già avuto modo di commentare la vicenda, sottolineando che, per lui, un provvedimento di questo tipo rappresenta una "medaglia", ritenendo di aver agito nel totale interesse del Paese.

Il fascicolo passerà a Palermo

Nel corso del suo periodo al timone del Viminale Matteo Salvini si è fatto notare per la politica della linea dura nei confronti dei flussi di migranti e delle navi Ong in particolare. Lo slogan "porti chiusi" è diventato una sorta di cavallo di battaglia per il numero uno della Lega, spesosi anche in prima persona per l'inasprimento delle sanzioni attraverso l'istituzione dei decreti sicurezza.

Con la nave Open Arms si instaurò il consueto braccio di ferro in cui l'Italia manifestava determinazione a mantenere serrati i propri porti e la Ong continuava a vagare per il Mediterraneo: i 164 migranti rimasero in mare davanti alle coste di Lampedusa per diciannove giorni. I fatti risalgono al mese di agosto. Il fascicolo partito da Agrigento è stato passato alla Dda di Palermo, dove il capo della procura dovrà valutare se "confermare, riformulare o chiedere l'archiviazione" relativamente alle accuse mosse nei confronti del numero uno del Carroccio. Lo riporta il Corriere della Sera.

Salvini non indietreggia sui porti chiusi

Il commento all'accaduto, da parte di Matteo Salvini è arrivato attraverso i profili social dell'ex Ministro. "Altra indagine - ha scritto - altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza e l'onore dell'Italia?". L'interrogativo appare piuttosto tendenzioso ed a confermare il sospetto arriva la risposta che si dà autonomamente: "Per me è una medaglia".

Alla manifestazione di soddisfazione, Salvini accompagna anche un'idea bene precisa: "Rifarei e rifarò tutto", prima di tornare a lanciare l'hashtag #portichiusi che lo aveva contraddistinto durante la sua presenza all'interno del governo con il Movimento Cinque Stelle. A conclusione del post, inoltre, arriva una frecciata abbastanza chiara verso la magistratura: "Ma in Procura ad Agrigento non hanno problemi più gravi di cui occuparsi?".

E, tra i commenti, si possono leggere diversi pareri dei follower del Capitano, come lo chiamano i suoi seguaci, che manifestano sdegno per l’attenzione riservata dalla Procura all’operato dell’ex Ministro dell’Interno.