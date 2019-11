Matteo Salvini ha tutta l'intenzione di riprovarci. Dopo l'Umbria, vuole andare a prendersi un'altra roccaforte rossa. Le elezioni regionali in Emilia Romagna rappresentano un passaggio cruciale per lo scenario politico italiano. Il leader del Carroccio è pronto a riproporre una campagna elettorale sulla falsariga di quella umbra, per la quale è stato lodato per la scelta di marcare il territorio in quanti più paesi possibili.

Ecco, perché per lui è essenziale passare da Sant'Arcangelo di Romagna e dalla fiera di San Martino. Un appuntamento nel quale vorrebbe esserci, presenziando con la candidata Lucia Borgonzoni. Un'eventualità che non sta facendo fare i salti di gioia all'Associazione Nazionale Partigiani Italiani che, tramite una dichiarazione della presidente della sezione riminese Giusi Delvecchio, ha manifestato riserve rispetto all'opportunità che ciò avvenga sollevando dubbi sulla sicurezza. Salvini non ha mancato di rispondere in maniera piccata, evidenziando il diritto di poterci essere.

Il consiglio è di evitare la passerella politica durante la festa

Il tema della sicurezza, com'è noto, è molto caro a Matteo Salvini. Ed è proprio su questo punto che l'Anpi fa leva, ritenendo che la sua presenza potrebbe rappresentare un rischio. Un orizzonte descritto attraverso la sollevazione di un dubbio. "Com'è possibile - si legge nella nota, secondo quanto pubblicato da Repubblica - conciliare la calca delle persone che transitano sotto le corna dell'Arco clementino con la passeggiata di un onorevole scortato dalla polizia, che scatena vortici di folla al suo passaggio?".

A ciò si aggiunge il velato consiglio di rimandare ciò che viene definito 'passerella politica' a fasi o luoghi in cui le cose possano essere svolte con minori patemi d'animo rispetto ai rischi per la sicurezza.

Anpi-Salvini: clima non sempre disteso

Di fatto il consiglio dato a Salvini è quello di evitare la propria apparizione durante la festa. Un punto di vista che, naturalmente, diventa oggetto di discussione se si considera quanto burrascosi siano stati, nel tempo, i rapporti tra l'Anpi e il leader della Lega, basti ricordare le polemiche tra le parti sul 25 aprile e sulle manifestazioni quando era Ministro dell'Interno.

Il Ministro non ha mancato di far arrivare la sua risposta, manifestando l'intenzione di dare seguito alle proprie intenzioni. "Siamo - ha detto - in democrazia e quindi se Salvini ritiene andare alla fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna è suo diritto andarci". Adesso non resta che attendere e capire cosa accadrà a Sant'Arcangelo di Romagna con la partecipazione del leader della Lega.