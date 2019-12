Venerdì 20 dicembre, la trasmissione Rai Agorà è stato il teatro in un duello dialettico tra deputate. Da una parte c'era l'esponente del Partito Democratico Alessia Morani, dall'altro la leghista Alessandra Locatelli. Lo scambio di vedute ha riguardato il così detto linguaggio dell'odio sui social. In particolare, da una parte si è posto l'accento sul modo di operare di Salvini, accusato di veicolare un messaggio contro i migranti e di mettere alla gogna ragazze minorenni. Dall'altra, invece, si è scelto di evidenziare come siano forse più gravi i casi in cui il leader del Carroccio viene rappresentato a testa in giù.

Per Morani dire 'invasione' è odio

Ormai è noto che Matteo Salvini conferisca grande importanza ai social network. Al momento è il politico più seguito d'Europa sotto questo punto di vista e da tempo si sente parlare della così detta 'Bestia': lo staff di social media manager che lo accompagna. La Morani ad Agorà mette in evidenza come possa capitare che ci si possa imbattere in un contenuto sponsorizzato tratto dai suoi profili in cui c'è un immigrato che finisce per fare a botte con altre persone.

Una possibilità che spesso si coniuga all'utilizzo di termini come invasione. "Dire invasione - sottolinea Morani - è linguaggio dell'odio".

Un punto di vista che, naturalmente, non trova l'approvazione della leghista Alessandra Locatelli. Difendendo il suo leader sottolinea: "Non è linguaggio d'odio. Il linguaggio d'odio è appendere Salvini a testa in giù". Chiaro il riferimento alle diverse immagini diffuse sui social network in cui si vede l'ex Ministro dell'Interno in una posizione che richiama la fine di Benito Mussolini a piazzale Loreto.

Locatelli scettica su condanna di Morani a chi odia Salvini

Alessia Morani sceglie, però, di sottolineare la condotta sbagliata di chi esprime quella forma di dissenso nei confronti di Salvini. "Quello - evidenzia - è sbagliatissimo". Alessandra Locatelli, però, sottolinea più volte come il coro di condanna non sia stato unanime da parte delle opposizioni: "Andate a dirlo, perché non ho sentito nessuno di voi dirlo". "Ho denunciato - rivela la Morani - al Garante per l'Infanzia che Salvini mette alla gogna social delle ragazzine, semplicemente perché si oppongono alla sua politica".

"Denunci invece - replica la Locatelli - quelli che inveiscono contro di lui e lo appendono a testa in giù". "Io denuncio tutti", replica la deputata dem. La leghista, però, si mostra scettica di fronte all'affermazione della collega: "Non l'ho mai vista la sua denuncia su questa roba qua, mi sta solo dicendo che ha denunciato Salvini". La sensazione è che, entrambe, manterranno il proprio punto di vista.