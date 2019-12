Lo stipendio ed i compensi di Fabio Fazio, da tempo, fanno notizia. Gli attacchi di Salvini, ma anche le inchieste giornalistiche, hanno posto la propria lente d'ingrandimento sul trattamento economico del conduttore genovese in Rai, in particolare per il programma Che tempo che fa. Non è un caso che, attraverso il suo profilo Twitter, abbia vissuto quasi come una sorta di riscatto la decisione della Corte dei Conti. La Corte ha ritenuto che sia tutto regolare nei rapporti economici che intercorrono tra lui e la Rai.

Al post del conduttore, tuttavia, è seguita una reazione abbastanza dura da parte di molti follower e internauti sui social che non hanno mancato di far valere il proprio punto di vista. Il suo stipendio oltre i due milioni continua, infatti, ad essere mal digerito da buona parte dell'opinione pubblica.

Fazio ritiene di aver subito un 'linciaggio'

Fabio Fazio, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un estretto di un articolo del quotidiano Il Messaggero che riassume la sua vicenda. In particolare è riportato che, secondo la Corte dei Conti, sia tutto regolare riguardo al compenso ricevuto per la produzione e la conduzione di Che tempo che fa.

Ciò comporta che la Corte ha scelto di archiviare l'inchiesta, tenuto conto che era stata aperta per verificare la presenza di margini affinché quel tipo di compenso si potesse ascrivere come "danno erariale". "Dopo un linciaggio durato anni - ha sottolineato Fazio - questo è l'ovvio finale. Che tempo che fa - ha proseguito - ha un costo puntata inferiore del 50% della media dei programmi di intrattenimento Rai. Nel frattempo Che tempo che fa è su Rai Due, il mio contratto è stato rivisto e il danno di immagine subito è ormai subito".

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Matteo Salvini M5S

...e dopo un linciaggio durato anni, questo è l’ovvio finale:#ctcf ha un costo puntata inferiore del “50% della media dei programmi di intrattenimento Rai”. Nel frattempo #ctcf è su raidue, il mio contratto è stato rivisto e il danno di immagine subito è ormai subito. pic.twitter.com/kZQ16nZfna — Fabio Fazio (@fabfazio) December 10, 2019

Critiche social: 'Stipendio di oltre due milioni di euro'

Nell'articolo di giornale postato da Fabio Fazio si può leggere in maniera chiara il suo stipendio: 2.240.000 euro.

Una cifra che, seppur ritenuta legittima dalla Corte dei Conti, scatena l'ira di molti che hanno avuto modo di leggere il post. Sono migliaia le reazioni e centinaia le risposte, soprattutto di segno negativo. "Guadagni - sottolinea qualcuno - sempre due milioni, non mi sembra il caso di mettersi a frignare". Altri, invece, lasciano da parte giri di parole e sottolineano come Fazio dovrebbe andare a quel paese.. "Ti ho sempre stimato - sottolinea un altro follower - ma non è possibile prendere uno stipendio così alto".

"Stai sempre a piangere - evidenzia qualcuno - ma un po' di dignità, no?". Non manca comunque chi sostiene Fabio Fazio e lo invita ad andare avanti per la sua strada, manifestando apprezzamento per il prodotto televisivo che propone con le sue trasmissioni.