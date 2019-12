Dopo il politico belga Guy Verhofstadt, adesso è il turno di Elisabetta Gardini dare del “burattino” al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’esponente di Fratelli d’Italia, ex parlamentare europea di Forza Italia, ha commentato in maniera molto negativa le risposte fornite dal Premier durante la conferenza stampa di fine anno del 29 dicembre scorso. Ospite di Coffee Break, su La7, la Gardini ha dato ragione a Verhofstadt che, nel febbraio scorso, di fronte al parlamento europeo, definì pubblicamente Conte il “burattino di Salvini e Di Maio”, scatenando un putiferio di furiose reazioni politiche da parte del governo allora formato da Lega e M5S.

Elisabetta Gardini a Coffee Break: ‘Inquietante vedere il Conte II contro il Conte I’

Il conduttore di Coffee Break, Andrea Pancani, durante la puntata andata in onda lunedì 30 dicembre, mostra ad Elisabetta Gardini un tweet postato recentemente da Giorgia Meloni nel quale la leader del suo partito invita il governo ad “andare a casa” il prima possibile, accusando Conte di moltiplicare le poltrone invece dei fondi destinati a scuola e università. Poi, Pancani domanda alla Gardini se ci sia qualcuna, tra le risposte fornite dal Premier durante la conferenza stampa di fine anno, che le sia piaciuta.

“Conte è riuscito ad essere molto elusivo - risponde decisa l’esponente di Fd’I - ha sprecato una quantità di parole per rispondere alle domande, anche le più semplici. Quando a scuola si era poco preparati - ironizza - si usava questa tecnica, si usavano un sacco di parole, ma non si andava mai alla risposta perché non la si conosceva. Ma è stato anche un Conte contro se stesso, perché è veramente sempre più inquietante vedere come il Conte II sia contro il Conte I”.

La Gardini dà ragione a Guy Verhofstadt: ‘Solo un burattino può cambiare opinione in questo modo’

Proseguendo nel suo intervento, Elisabetta Gardini ricorda l’episodio, avvenuto il 12 febbraio scorso, di quando Giuseppe Conte tenne un discorso di fronte al parlamento europeo. “Lui fu molto attaccato durante quella plenaria, gli fu dato del burattino - cita l’episodio dell’insulto rivolto al Premier italiano da Guy Verhofstadt - Io non intervenni perché avrei dovuto dire cose non positive.

Ho preferito, da italiana, tacere. Ma ci sono stati molti altri italiani, soprattutto del Pd, che invece sono intervenuti. Erano tutti contro Conte”. In quell’occasione, ricorda ancora la Gardini, Conte si difese strenuamente proprio contro i suoi odierni alleati nel governo giallorosso. “Quindi - conclude attaccando la fedelissima meloniana - mettere insieme quello che diceva a febbraio con questo nuovo Conte, le assicuro che per me è assolutamente impossibile. E mi deprime vedere il nostro Paese nelle mani di un personaggio che, a questo punto, devo dire che Verhofstadt aveva ragione: è un burattino. Perché solo un burattino può cambiare opinione in questo modo. Non è serio. Questo Paese deve liberarsi di questo governo”.