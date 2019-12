Ha fatto il giro del web una foto in cui una ragazza rivolgeva il dito medio verso Matteo Salvini. Un gestaccio che aveva scatenato una serie di reazioni. A partire da quella del diretto interessato che aveva esposto il fatto all'attenzione dei suoi follower sottolineando come la controparte poteva essere una di quelle persone che va in piazza contro l'odio. Molti non avevano gradito il fatto che avesse esposto, per l'ennesima volta, alla gogna mediatica una giovane ragazza. A fare chiarezza sul fatto ci ha pensato proprio lei, la diciannovenne protagonista della vicenda.

Attraverso una lettera divenuta virale in poco tempo, ha avuto modo di chiarire diversi aspetti. A partire dal fatto che non farebbe parte delle Sardine e che il suo gesto non avrebbe alcun tipo di matrice politica.

Dito medio fatto non da Sardina

In attesa di chiarire l'autenticità dello scritto, ci si può soffermare su quelli che sono i contenuti del post. In prima battuta ci sono dei chiarimenti relativi all'identità e all'età della ragazza coinvolta nella vicenda: diciannove anni. Il primo concetto che viene esposto è la sua totale estraneità al mondo delle Sardine.

Nel post si legge inoltre l'ironico ringraziamento a Matteo Salvini per aver esposto le coordinate per poterla raggiungere su Instagram e ricevere di conseguenza "insulti pesanti, minacce di morte, intimidazioni varie e materiale pornografico".

La foto era per gli amici

Tuttavia, nella lettera, la ragazza ci tiene a sottolineare come la sua foto fosse stata fatta unicamente per i propri amici. Il suo obiettivo, si legge, era quello di sottolineare l'incredibile coincidenza di ritrovarsi vicino all'ex Ministro a bordo di un volo low cost. "Il gestaccio - c'è scritto nel post - era rivolto alle persone a cui ho inviato la foto privatamente e nulla aveva a che vedere con Salvini". Nel testo inoltre si nota come la ragazza puntualizzi il fatto di non essere né di destra, né di sinistra e che di politica gli importa poco.

Si legge, semmai, una certa sorpresa per quelli che sono stati gli effetti del suo post :"Non mi aspettavo un'esposizione mediatica di questa portata e sinceramente non sono minimamente interessata a diventare famosa".

Parole che, a questo punto, rischiano di diventare oggetto di un dibattito destinato ad essere alimentato. In tanti, tra l'altro, hanno fatto notare come nella storia Instagram postata da Salvini l'ex Ministro sia attorniato da "cuoricini" che sconfesserebbero eventuali intenzioni maligne nei suoi confronti. Ed è lei stessa, nel presunto post a lei attribuito, a sottolineare quest'aspetto. Non resta che capire quale sarà a questo punto la nuova reazione del leader della Lega.