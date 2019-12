La fuoriuscita dal Partito Democratico di Matteo Renzi è stata, da subito, considerata una variabile destinata ad alterare il futuro della maggioranza giallorossa. L'ex premier può fare da ago della bilancia e le parole rilasciata da Maria Elena Boschi al Corriere della Sera lasciano intendere che il sostegno nei confronti del Conte bis non sia incondizionato. La deputata di Italia Viva non ha risparmiato critiche su alcune linee strategiche adottate dall'esecutivo, ma soprattutto ha sottolineato la necessità di ravvisare se esistano i margini per proseguire attraverso un programma condiviso.

Boschi parla di attuale crescita 'zero'

Maria Elena Boschi, da avvocato, ha inteso manifestare tutte le proprie riserve rispetto all'annuncio del premier sulla possibile velocizzazione dei processi. Non a caso la deputata ha definito "sciagurata" la riforma Bonafede-Salvini che cancella la prescrizione: "Non si abbreviano i processi - ha sottolineato - e si lasciano i cittadini nel limbo". Non mancano le critiche velate, considerato che, in previsione di una possibile verifica di governo, Maria Elena Boschi preferisce affidarsi ai dati.

Il riferimento va al fatto che, al momento, l'Italia non potrebbe contare su alcun tipo di crescita che possa essere considerata pari a 'zero'.

La negatività, nel corso dell'intervista, viene espressa anche nei confronti di Quota 100 e del reddito di cittadinanza, mentre la Boschi crede nel piano "Italia Shock" che porterebbe allo sblocco di 120 miliardi. La linea guida che Italia Viva sembra voler dettare è quella di limitare ciò che ritengono essere sussidio come le due misure citate nel corso del'intervista e fare in modo che la gente lavori di più.

Boschi parla di regolamento dei conti nel M5s

Nel corso dell'intervista rilasciata da Maria Elena Boschi emergono una serie di punti in cui si evidenziano forti punti di discordanza tra Italia Viva ed il Movimento Cinque Stelle. Inevitabile, dunque, interrogarsi sulle possibilità che questa maggioranza comprendente entrambe le fazioni possa o meno durare a lungo.

"Mi pare - ha detto la deputata - che dentro il M5S sia in atto un regolamento di conti. Aspettiamo di vedere come va a finire e poi capiremo se ci sono i margini per andare avanti con il governo. Certo è che noi non possiamo seguire i loro capricci". La deputata, tuttavia, non manca di aprire alla possibilità che questo esecutivo abbia davanti un triennio pieno, ma la condizione è chiara.

L'ex Ministro del governo Renzi ha sottolineato quella che sarebbe la predisposizione a parlare da parte del suo partito ma, allo stesso modo, la totale riluttanza ad accettare quelli che potrebbero essere eventuali 'diktat populisti'.

L'obiettivo fissato per il 2020, secondo quanto emerge dall'intervista, è per Maria Elena Boschi e Italia Viva quello di vedere il Paese tornare a crescere. In attesa, ovviamente, che si chiarisca che tipo di fase stia vivendo il Movimento Cinque Stelle.