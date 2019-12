La notizia che il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, sta scatenando un putiferio di reazioni politiche. Luigi Di Maio, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ha subito annunciato il voto favorevole del M5S al processo. La reazione del leader della Lega è stata veemente. Salvini ha smentito l’ex alleato nel governo gialloverde, affermando che la decisione di bloccare la nave Gregoretti venne presa collegialmente tra loro due e il Premier Giuseppe Conte.

Un ‘piccolo uomo’, così il leghista ha bollato il pentastellato, paragonandosi poi persino a Donald Trump, messo sotto impeachment dal Congresso americano. Dalla parte del segretario del Carroccio si schiera anche Nicola Porro. Il giornalista, nella sua quotidiana Zuppa di Porro del 19 dicembre, si è scagliato contro i magistrati del Tribunale di Catania, rei di aver contraddetto la decisione di non mandare a processo Salvini, presa dalla Procura. Ma, soprattutto, ha puntato il dito contro Di Maio, accusandolo di utilizzare i pm “per colpire il proprio nemico politico”.

Nicola Porro critica la decisione del Tribunale di Catania

Nicola Porro prende la notizia della nuova indagine su Matteo Salvini come una questione di principio. “Quello che sta succedendo è molto semplice - fornisce la sua versione dei fatti sul caso Gregoretti-Salvini andrà a processo per abuso di potere e per sequestro di persona. Una storia incredibile. Per tre giorni il signor Salvini, da Ministro dell’Interno, ha tenuto una nave alla fonda, al largo, non l’ha fatta entrare nei porti. In questi tre giorni venivano riforniti di viveri, di assistenza sanitaria, cioè sostanzialmente si è fatta tutta l’assistenza possibile e immaginabile, perché il principio di Salvini - condiviso da Porro - è che in Italia la Politica estera e migratoria non la decidono le Ong, ma il ministro dell’Interno.

Insomma, il leader della Lega andrà a processo per questo motivo.

“Ma in realtà - prosegue il giornalista - la Procura di Catania ha detto che Salvini non doveva andare a processo, per il semplice motivo che non c’è stata nessuna limitazione della libertà. Si è trattato di un’operazione che era nelle regole italiane. Il Tribunale però - questa l’accusa rivolta da Porro ad alcuni magistrati - non accetta il fatto che la Procura, cioè l’accusa, dica che non debba essere processato, e lo rinvia a giudizio. Ci sarà un Tribunale dei Ministri che deciderà se e come andare a processo”.

Il giornalista si scaglia contro Di Maio: ‘Si utilizzano i magistrati per colpire il proprio nemico politico’

Ma la furia di Nicola Porro non si placa. “Nel frattempo Di Maio, che all’epoca con il M5S smentì anni di battaglie a favore dei magistrati contro i politici - sposta il suo mirino contro il leader pentastellato - l’altra volta (caso Diciotti ndr) decise che non doveva andare a processo.

Questa volta invece dice che sulla Diciotti: ‘volevamo fare un gesto nei confronti dell’Europa, invece sulla Gregoretti, Salvini ha agito per interesse personale’”.

Porro allora ricorda che il capitano leghista lo ha definito per questo un ‘piccolo uomo’. “Io vorrei dire che, non voglio beccarmi querele - mette le mani avanti prima di sferrare il colpo - uno che soltanto un anno fa difende il Ministro dell’Interno sulla Diciotti, e per la stessa identica cosa con la Gregoretti dice che Matteo Salvini deve andare a processo, si capisce che si tratta soltanto di una questione politica. Non so se Di Maio sia un piccolo uomo o no, ma è un perfetto politico.

Quindi si utilizzano i magistrati per colpire il proprio nemico politico. Che ci sono dei magistrati che non vogliono le politiche di Salvini e che facciano di tutto perché queste politiche vengano anche sanzionate giudiziariamente, in una sorta di assurda non divisione dei poteri, mi sembra quello che sta avvenendo oggi. La Repubblica giudiziaria - conclude - o comunque di alcuni giudici che si permettono di sindacare scelte politiche o amministrative, è una cosa secondo me allucinante”.