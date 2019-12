Neanche il tempo di essere nominato Ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Conte bis, che Gaetano Manfredi, rettore dell’Università Federico II di Napoli, è finito nella bufera mediatica.

Manfredi, infatti, risulta ancora indagato dalla procura de L’Aquila per il reato di falso. I magistrati gli contestano il contenuto di una relazione relativa al collaudo delle case costruite nel capoluogo abruzzese nel 2009, subito dopo il tragico terremoto che provocò più di 300 vittime. Inchiesta aperta nel 2015 dopo il crollo di un balcone di una palazzina semi nuova.

A ‘salvare’ Manfredi interverrà quasi certamente la prescrizione.

Ma è proprio questo particolare ad aver fatto saltare la mosca al naso ad un altro professore universitario, Paolo Becchi, e soprattutto al direttore del quotidiano Il Tempo, Franco Bechis, che lo attacca così: “Su di lui pende un’accusa di falso come collaudatore delle case che Silvio Berlusconi fece costruire a L’Aquila”.

Il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi indagato: ‘Contestazione puramente formale’

A poche ore dalla sua nomina a Ministro dell’Università e della ricerca, il professor Gaetano Manfredi è costretto a fronteggiare la bufera politico-mediatica che lo vede al centro della polemica per un’indagine ancora aperta a suo carico dalla procura de L’Aquila.

Manfredi, come già accennato, risulta indagato per il reato di falso. La relazione scritta di suo pugno in merito al progetto delle case fatte costruire dal governo Berlusconi, allora in carica, viene contestata dagli inquirenti perché, a loro giudizio, avrebbe coperto il presunto utilizzo di materiali scadenti per la costruzione dei nuovi alloggi per gli aquilani. Notizia riportata questa mattina da tutti i maggiori quotidiani, ma di cui lo stesso Manfredi, intervistato dal Corriere della Sera, ha cercato di sminuirne la portata. “È una contestazione puramente formale a tutte le commissioni di collaudo. Ma non ho fatto nulla di irregolare”, si è difeso il neo Ministro.

Le contestazioni di Bechis e di Becchi: ‘Se l’è cavata con la prescrizione’

L’organo di stampa che si dimostra più duro con Gaetano Manfredi è Il Tempo.

Franco Bechis, direttore del quotidiano romano, scrive infatti che “sul neo Ministro pende un’accusa di falso come collaudatore delle case che Silvio Berlusconi fece costruire a L’Aquila”. Manfredi, ricorda Bechis, finì sotto inchiesta nel 2015, insieme ad altre 36 persone, dopo il crollo di un balcone. Il rettore della Federico II, dopo aver effettuato una perizia sui materiali utilizzati, avrebbe scritto una “relazione ritenuta falsa dagli inquirenti”. Processo poi “mai istruito” a causa di una “serie incredibile di contrattempi” e destinato, quindi, “al colpo di spugna della prescrizione”. Inevitabile anche con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio, della nuova legge Bonafede. “Grottesco - secondo Bechis - che proprio un ministro di Giuseppe Conte possa salvarsi con la prescrizione”. Opinione condivisa dal docente genovese, ex M5S, Paolo Becchi che twitta: “Di Maio però dovrebbe sapere che Gaetano Manfredi è finito sotto processo e se l’ è cavata...con la prescrizione”.