Gianluigi Paragone, senatore del Movimento Cinque Stelle, intervenendo in diretta a Mezz'ora in più, programma tv in onda su Rai Tre e condotto da Lucia Annunziata, ha parlato delle Sardine che, dopo la manifestazione di Roma di ieri pomeriggio, entrano sempre più con prepotenza nel dibattito politico italiano. Il senatore, sempre scettico e critico sulle ultime scelte del M5S, non nasconde i suoi dubbi anche su un movimento che, seppur bello, non saprebbe rispondere, a suo avviso e ovviamente per il momento, ai bisogni dei cittadini.

Le parole di Gianluigi Paragone

Intervenendo a Mezz'ora in più, il senatore dei Cinque Stelle Gianluigi Paragone si dimostra critico verso il movimento delle Sardine. A suo avviso c'è infatti il pericolo di dimenticarsi di quelli che sono i problemi reali del paese: "Penso che questa piazza delle Sardine rischia di trasformarsi in una bolla anestetizzante. La rabbia non è sinonimo di odio, ma ha a che fare con la ribellione".

A suo avviso ci sarà sempre una lotta del più debole contro il più forte: "Ci sarà sempre una pietra per Davide contro Golia.

Il problema è che siamo circondati dallo strapotere di Golia". Per Paragone comunque è sempre qualcosa di positivo scendere in piazza: "La piazza è sempre bella, ma fuori dalle piazze c'è una consunzione dei diritti che fa paura".

Alla domanda di Lucia Annunziata che chiede al senatore se le manifestazioni hanno sedato le rabbie risponde: "No, sono lenitive ed io le rispetto, ma non ho ancora capito qual è l'idea sociale delle Sardine. Tra tutte queste Sardine ci siamo dimenticati le lotte vere che il popolo deve fare". E si domanda, per esempio, cosa pensi il movimento sull'articolo 18 e quale sia la sua posizione in merito.

Porro: critiche alle Sardine

Intanto nella diretta sul suo canale Youtube Nicola Porro aveva commentato la manifestazione delle Sardine di ieri a Roma in Piazza San Giovanni sostenendo che il movimento che si era dichiarato all'inizio come non politico, abbia iniziato a occuparsi di Politica, parlando di modificare i decreti sicurezza.

Secondo il giornalista, il movimento 'è bello fuori ma vuoto dentro': a suo avviso infatti la celebre canzone partigiana Bella Ciao, cantata sempre in occasione dei loro eventi, e Mattia Santori sono la stessa cosa, "esternamente bellissimi", ma con pochi contenuti all'interno. Pur riconoscendo al fondatore di essere un leader e una persona trascinante, ricorda come la piazza delle Sardine è troppo vicina al centrosinistra e all'attuale governo. Non a caso nella giornata di ieri i tweet di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e di Luigi Di Maio, capo politico del M5S, hanno sottolineato la giusta causa del movimento, che da un mese sta scendendo in piazza nelle principali città italiane.