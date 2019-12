La manifestazione delle sardine di ieri è al centro del dibattito politico quest'oggi. Il giornalista e conduttore tv Nicola Porro, nel corso della sua tradizionale diretta Youtube, ha parlato di varie questioni politiche, senza tralasciare l'evento svoltosi ieri a Roma in Piazza San Giovanni. Parole critiche quelle di Porro, il quale ha voluto sottolineare le ambiguità di una piazza e di un movimento che, a suo dire, pur avendo un gran trascinatore, sono belli fuori ma vuoti dentro. E non ha risparmiato critiche anche al governo che ha aperto al movimento, elogiando la sua purezza.

Le parole del giornalista

Nicola Porro ha commentato la manifestazione romana delle sardine, criticando e allo stesso tempo elogiando il neonato movimento, in modo particolare il suo fondatore Mattia Santori. "Le sardine piacciono perché questo leader è un grandissimo trascinatore, lo dico senza ironia, ha una bella faccia, è un finto giovane, perché a 32-33 anni la gente non è giovane... però è obiettivamente è la faccia giusta", dice Porro all'inizio della sua diretta.

E poi parlando del fondatore aggiunge una frecciatina ironica: "Questo ragazzo ha una bella faccia, alla sua età i ragazzi hanno fatto già 10 anni di lavori...

non è che lavorano per il giornaletto di Prodi", riferendosi ai presunti legami di Santori, con Romano Prodi, smentiti in un comunicato stampo dallo stesso ex premier.

Sulla manifestazione di ieri delle sardine a suo avviso bisogna andare a leggere l'articolo del giornalista di Libero Antonio Socci, che ha voluto ricordare come un milione di inglesi fossero scesi in piazza alcuni mesi fa per protestare contro Boris Johnson e la Brexit, ma poi sono stati sconfitti alle recenti elezioni politiche in Gran Bretagna.

L'attacco al governo

Porro ha criticato anche le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo, come il segretario del Pd Nicola Zingaretti, l'ex premier Paolo Gentiloni e il ministro Luigi Di Maio, che hanno espresso belle parole per la manifestazione di ieri, aprendo alle istanze di rinnovamento e cambiamento che chiede la piazza. E non risparmia critiche neanche al celebre canto partigiano Bella Ciao, simbolo della resistenza, che viene sempre cantato in piazza dalle sardine: "Bella Ciao e il leader delle sardine sono esattamente la stessa cosa, sono esternamente bellissimi, hanno una bellissima melodia, ma in realtà dentro cosa c'è?

La resistenza a chi? A Gentiloni che avete nominato presidente della Commissione Europea?".

In un tweet inoltre ha voluto sottolineare l'ambiguità di un movimento che, pur professandosi non politico, ha detto di voler abolire il decreto sicurezza. A suo avviso infatti dovrebbero rivolgersi direttamente ai partiti di governo che possono modificarlo e abolirlo. E poi ha criticato anche le parole di Santori, il quale non esclude una sua candidatura Politica. Sostiene, con ironia, che il fondatore rappresenti "il botox alla faccia consunta della sinistra".

Attacca anche la stampa che ha risposto con grandi elogi alla manifestazione come La Repubblica, che sostiene come le sardine vincano la sfida di San Giovanni. A suo avviso è assurdo parlare di sfida, visto che non c'è nessuna battaglia contro nessuno. Ma forse dimentica che la vera sfida era riempire la piazza, evitando che ci fosse un flop a livello di partecipazione.