Matteo Salvini ha difeso la candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, oggetto dell'ironia del sindaco di Milano Beppe Sala, che nel corso di un suo intervento insieme al candidato del Pd Stefano Bonaccini, pronuncia una frase ironica su lei e sulla maglietta indossata lo scorso settembre a Palazzo Madama. A difesa della candidata sono arrivate anche le parole di Donatella Tesei, governatore dell'Umbria.

Le parole di Beppe Sala

In un comizio a Imola il sindaco Beppe Sala ha ironizzato sulla candidata Lucia Borgonzoni e le sue parole hanno scatenato la dura reazione della diretta interessata e da parte della Lega.

Sala, parlando della sfidante di Bonaccini, avrebbe detto: "La Borgonzoni? Non sa nemmeno da che parte è girata".

E poi, a difesa del candidato del centrosinistra ha speso queste parole: "Stefano è palesemente più bravo della sua competitor, lasciamola con le sue sciocche t-shirt a Roma", riferendosi alla maglietta "Parliamo di Bibbiano", indossata da Borgonzoni al Senato lo scorso settembre, il giorno in cui venne votata la fiducia al governo Conte Bis.

E sempre Sala ha detto che è vergognoso vedere che la destra venga rappresentata da una persona famosa per essere andata in Parlamento con quella maglietta.

La replica degli esponenti della Lega

La Lega però parla di insulti e immediata arriva la replica su Facebook, a partire dalla stessa candidata che ha commentato così: "Fosse stato detto di una donna di sinistra, l'avrebbero già dichiarata martire!". E poi ha aggiunto: "Io comunque ho le spalle larghe: agli insulti del Pd rispondo con il sorriso, l'impegno e la forza delle idee".

Donatella Tesei, governatore dell'Umbria, sottolinea che il Partito Democratico è arrivato "all'ultima spiaggia" se il sindaco di Milano giudica Borgonzoni per le magliette che indossa. Secondo lei chiunque attacchi una donna, "sconfinando nell'insulto sessista" non ha a nulla a che fare con una "sana dialettica Politica". E spera che, così come in Umbria, in cui ha vinto il centrodestra, i cittadini sappiano distinguere tra chi mette primo l'interesse della regione e chi "si trincera dietro luoghi comuni decisamente separati".

E poi non è mancato nemmeno il sostegno dell'ex vicepremier Matteo Salvini che in un post su Facebook esprime solidarietà a Lucia Borgonzoni: "Se questi sono i loro argomenti... abbiamo già vinto!". È dispiaciuto che il sindaco della sua città abbia insultato Borgonzoni, a suo avviso si tratta di una mancanza di rispetto per un avversario politico, oltre che per una donna. E aggiunge: "A sinistra perdono l'educazione quando sono preoccupati di perdere".