È stato lo stesso Matteo Salvini ad anticipare in diretta televisiva la notizia della nuova indagine nei suoi confronti per sequestro di persona, ora in mano al Tribunale dei Ministri di Catania che ha chiesto l'autorizzazione a procedere al Senato. Il leader della Lega ha letto a Fuori dal coro, ospite di Mario Giordano martedì 17 dicembre, il documento in cui lo si informa di essere indagato per il presunto sequestro di 131 migranti a boro della nave Gregoretti della Marina Militare italiana.

I fatti risalgono al luglio scorso, quando Salvini ricopriva ancora il ruolo di Ministro dell'Interno.

Ora, il capitano leghista, come lui stesso ha sottolineato su Facebook, rischia 15 anni di carcere "per aver difeso l'Italia". Oggi, poi, ospite di un evento organizzato dalla Confapi, Salvini ha rincarato la dose sfidando i giudici ad affrontarlo faccia a faccia in un processo e chiedendosi polemicamente quanto costino le indagini a suo carico ai cittadini italiani. Parole che hanno diviso i social network tra favorevoli e contrari alla posizione del leader leghista.

La reazione di Matteo Salvini su Fb: 'Ritengo sia una vergogna essere indagato per aver difeso i confini del Paese'

Come già accennato, è stato Matteo Salvini a fare lo scoop sulla nuova indagine aperta nei suoi confronti, leggendo in diretta a Fuori dal coro uno stralcio del documento con cui il Tribunale dei Ministri di Catania lo informa di aver chiesto l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti al Senato della Repubblica, sua camera di appartenenza.

"Rischio 15 anni di carcere", si è lamentato di fronte a Mario Giordano il leader della Lega il quale, poi, non contento, ha deciso di replicare il suo contrattacco nei confronti dei giudici anche sui social network.

Sul suo profilo Facebook, infatti, sono apparsi due post. Nel primo viene riproposto il video della serata precedente. "Ritengo che sia una vergogna che un Ministro che ha difeso i confini del suo Paese possa essere processato per essersi occupato della sicurezza dei suoi cittadini", commenta con amarezza Salvini dopo aver sommariamente riassunto i termini della vicenda.

Nel secondo post, il capitano leghista si mostra fiero di essere "indagato per aver difeso l'Italia" e si rivolge direttamente ai suoi fan, domandando loro se lo ritengano "normale".

Il leader della Lega attacca i giudici: 'Una vergogna'

Risposte favorevolmente scontate, quelle dei suoi seguaci. Su Twitter, invece, l'hashtag #iostoconSalvini divide esattamente a metà il popolo del web. Non tutti, infatti, considerano giusta la battaglia di Matteo Salvini contro i giudici. Lui però non cambia parere e, ospite di un evento organizzato dalla Confapi, ribadisce che, a suo modo di vedere, si tratta di una "vergogna" e si chiede polemicamente "quanto queste indagini costano al popolo italiano".

Ma non è tutto, perché Salvini si dispiace anche che i "Tribunali italiani debbano perdere tempo per indagare un Ministro che ha fatto quello che gli italiani gli hanno chiesto di fare". Pur definendo la maggioranza della magistratura "obiettiva, corretta e coerente", il leader della Lega stigmatizza quella parte che "fa Politica". L'inchiesta contro di lui, infatti lo "fa ridere".

Salvini, infine, sfida apertamente i giudici: "Per me non sarebbe neanche un problema andare in tribunale, guardare in faccia un giudice che tra il ministro e chi trasporta illegalmente gli immigrati irregolari simpatizza per i secondi".