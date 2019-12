Ieri, nell'auditorium del Ministero della Salute, si è tenuta la conferenza stampa di inaugurazione dei primi cento giorni di attività di governo con focus incentrato sulla sanità. Ad illustrare i provvedimenti presi in questi mesi e quelli che sono previsti per i prossimi anni il Ministro della Salute Roberto Speranza insieme al Premier Giuseppe Conte. Entro il 2023 saranno stanziati 10 miliardi di euro da investire interamente in ambito sanitario: questo il diktat più importante venuto fuori dal meeting.

Sia il Premier che il Ministro vogliono dunque mettere fine ai tanti tagli che puntualmente colpiscono questo settore: tanto per iniziare, sono già stati investiti i primi 2 miliardi con la legge di bilancio del 2020, ma si tratta solo di un primo passo verso una stagione di riforme rinnovata e positiva per il settore.

Patto per la salute: Abolizione del Superticket e assunzioni di oltre trentamila precari

Nel corso della conferenza di ieri il Premier Giuseppe Conte ha dichiarato che da qui al 2023 vorrebbe lanciare un patto sulla salute e sfiorare o sforare i dieci miliardi di euro di investimenti in ambito sanitario.

Più in dettaglio il Premier ha anche aggiunto che il governo vuole una tutela della salute sempre più incisiva con prestazioni sempre più efficaci e una lotta a tutte le disuguaglianze che si concentrano in questo settore. Secondo il Premier Conte, rafforzare il comparto della sanità sarà sinonimo di coesione per il Paese e ne esprimerà un rinnovato grado di civiltà.

Duemiliardi di euro per il settore sanitario nazionale

Tra i tanti provvedimenti previsti in ambito sanitario troviamo l'abolizione del Superticket con la quale dal primo settembre 2020 non si pagheranno più i 10 euro supplementari sulle prestazioni ambulatoriali e specialistiche, una notevole miglioria dell'edilizia sanitaria con lo stanziamento di 2 miliardi di euro per le infrastrutture e i nuovi macchinari e infine la stabilizzazione dei precari con trentaduemila assunzioni tra medici e infermieri.

Potrebbero inoltre essere previsti nuovi servizi nelle farmacie tra cui la possibilità di prenotare esami e visite specialistiche. Gli studi medici avranno poi maggiori fondi a disposizione per acquistare strumenti diagnostici di alto livello, cosa che potrebbe portare a servizi di qualità superiore oltre a produrre dei tempi minori con liste d'attesa più snelle.