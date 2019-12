Lo definiscono "congresso", scritto appositamente tra virgolette. A Roma le Sardine hanno tenuto la loro prima riunione nazionale che è durata oltre quattro ore. I contenuti sono stati sintetizzati in un post pubblicato sulla pagina Facebook del movimento: il fenomeno che sta facendo traboccare le piazze italiane non cambia registro o metodi e gli obiettivi restano gli stessi, quelli di riportare al reale un mondo confuso dal digitale. Per farlo bisogna tornare in piazza e farlo immediatamente.

Il 'dopo' delle Sardine

'Ascolto', 'empatia', 'non violenza', 'accettazione delle diversità'.

Quattro concetti espressi a chiare lettere nel post su FB che riassume quanto accaduto nel primo "congresso" delle Sardine. L'obiettivo comunque è quello di "tornare sui territori subito e continuare a presentare un'alternativa alla bestia del sovranismo e delle facili promesse". La difesa della complessità è un altro traguardo a cui mirano Mattia Santori e gli altri leader del movimento. "Lo faremo in maniera semplice e creativa, il nostro obiettivo non è decidere o comandare". La parola d'ordine in tal senso, infatti, è "coinvolgere e se lo vorrete ci rivedremo presto". Come? Accettando ovviamente "l'invito ad uscire dal mondo digitale, basterà decidere chi volete ascoltare".

'Non dovevamo cantare Bella Ciao'

Una piazza assolutamente piena, stretti per l'appunto come sardine. Le immagini di Piazza San Giovanni sono inequivocabili e a prova di 'manomissioni digitali'. Una folla festante che ha cantato a squarciagola 'Bella Ciao', inno per eccellenza della lotta partigiana, la stessa che venne cantata nelle piazze nell'immediato dopoguerra. "Non era previsto che la cantassimo - ha detto Mattia Santori a Mezz'ora in più - perché dovevamo cantare 'Come è profondo il mare' di Lucio Dalla, ma la piazza ha voluto Bella Ciao".

In merito ai sondaggi politici ormai all'ordine del giorno, il leader delle Sardine si dichiara scettico: "Non ci credo molto e per questo sono sceso in piazza, la gente ha bisogno di felicità e di speranza". Sondaggi attuali che, però, indicano come un italiano su quattro potrebbe essere interessato alle Sardine. "Il nostro obiettivo è superiore ad un italiano su quattro", ha sottolineato Santori ribadendo inoltre che il suo non è un movimento anti-politico, ma al contrario "puntiamo a dialogare con la Politica" anche se "non siamo ancora pronti a trovare né i punti del dialogo, né un interlocutore".

Relativamente a quelle che possono essere le dinamiche interne al movimento, Mattia Santori ha evidenziato come il gruppo di Bologna abbia piena fiducia in lui ed ha espresso il desiderio di "meno esposizione e più coinvolgimento a livello nazionale su una linea comune perché ci sono dei punti ancora da scoprire".