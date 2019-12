I sondaggi elettorali continuano ad arrivare ormai. Uno dei rilevamenti più interessanti di queste ore è la Supermedia di Youtrend per Agi, datata 12 dicembre. Secondo tale rilevazione la Lega è la compagine politica con la maggiore perdita settimanale, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni risulta essere in aumento.

Di seguito osserviamo le percentuali rilevate da Supermedia, le differenze rispetto alla settimana precedenti e una breve analisi politica sui risultati dei sondaggi.

Il risultato dei rilevamenti elettorali

Analizziamo nel dettaglio le varie percentuali della Supermedia di Youtrend per Agi, relativamente alle varie forze politiche.

Lega: il partito di Matteo Salvini resta al primo posto ma viene dato in discesa, si attesterebbe al 31,7% (in calo di 1 punto percentuale rispetto alle rilevazioni della settimana precedente).

Fratelli d'Italia: il partito di destra di Giorgia Meloni continua a crescere. Secondo le stime si attesterebbe al 10,4% (incremento dello 0,7% rispetto al sondaggio precedente).

Forza Italia: Silvio Berlusconi viene dato in ribasso. L'ultima rilevazione attesterebbe Forza Italia al 6,7% (in calo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana).

Partito Democratico: il partito del segretario Nicola Zingaretti risulterebbe essere in forte calo. La compagine di spicco del centrosinistra italiano si attesterebbe al 18,7% (perderebbe lo 0,6% rispetto alle rilevazioni di sette giorni prima).

Movimento 5 Stelle: il movimento di Beppe Grillo e di Luigi Di Maio è dato in discesa, la percentuale accostata ai grillini equivale al 16,3% (in calo dello 0,4% rispetto alla settimana scorsa).

Italia Viva: il partito con a capo Matteo Renzi risulterebbe in calo, secondo questa rilevazione sarebbe al 4,5% (lo 0,3% in meno rispetto alle precedenti stime).

Risulta invece in crescita La Sinistra, che sarebbe al 2,5%, contro il 2,1 della settimana scorsa. Va osservato inoltre che la Supermedia questa settimana, per la prima volta, ha considerato anche Azione, ovvero il nuovo movimento di Carlo Calenda, che viene dato al 2,0%.

Analisi politica della Supermedia

La coalizione di centrodestra raggiungerebbe il 49,7%, leggermente al di sotto di quel 50% che da tempo caratterizzava la somma delle percentuali secondo i sondaggi di poche settimane fa. In discesa continua sarebbero la Lega e Forza Italia, mentre continua la propria ascesa Fratelli d'Italia.

Le forze del centrosinistra, si attesterebbero al 27,1%. Il Partito Democratico risulta essere in continuo calo anche per il frastagliamento e l'allontanamento di alcuni ex protagonisti, come Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Il Movimento 5 Stelle, attestandosi al 16,3%, conferma la propria lenta e inesorabile discesa. Alle ultime elezioni politiche di oltre un anno e mezzo fa, infatti, il M5S poteva contare, più o meno, sul doppio dei consensi.