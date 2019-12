Continuano a tenere banco i sondaggi elettorali. Le persone che seguono la politica si incuriosiscono e ormai si aggiornano quotidianamente. Il sondaggio al 12 dicembre è stato effettuato da Tecné. La Lega di Matteo Salvini risulta essere in ribasso mentre cresce Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e il Partito Democratico di Nicola Zingaretti accusano ancora una flessione. Forza Italia e Italia Viva mantengono più o meno le percentuali precedenti.

I sondaggi elettorali

Nell'ultimo sondaggio condotto da Tecné, la Lega risulta essere in calo rispetto ai precedenti rilevamenti.

Il partito capitanato da Matteo Salvini sarebbe arrivato al 34,1% (la settimana scorsa era al 34,7%). Le continue manifestazioni e gli attacchi del movimento delle sardine potrebbero aver fatto perdere diversi punti percentuali alla Lega. La vicenda legata alla sentenza sui 49 milioni non è entrata in questo sondaggio elettorale poiché è stata diramata in data successiva alla rilevazione. Fratelli d'Italia continua la sua forte ascesa: il partito di Giorgia Meloni sembra ormai inarrestabile e tocca stabilmente il 10%.

Stavolta la rilevazione pone la destra italiana al 10,3% (lo 0,8% in più rispetto alla scorsa settimana). Fratelli d'Italia risulta essere l'unica forza politica del centrodestra a non accusare flessioni.

Forza Italia e Silvio Berlusconi si attestano all'8% (leggermente al di sotto del precedente sondaggio che li vedeva all'8,2%). Il centrodestra secondo le ultime stime starebbe al 52,4%. Il Movimento 5 Stelle accusa un leggero calo e passa al 15,6% (la scorsa settimana era al 15,8%). Niente di trascendentale per il movimento di Luigi Di Maio ma c'è la netta sensazione che l'elettorato che li ha portati al governo sarà difficilmente riconquistato.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. M5S Pd

Anche il Partito Democratico di Nicola Zingaretti non dorme sonni tranquilli. Il Pd avrebbe il 18,6% dei consensi (l'ultima rilevazione lo attestava al 19%). Nonostante il calo della Lega e la nascita del movimento delle sardine, il Partito Democratico non sembra beneficiare di ulteriori consensi elettorali. Italia Viva di Matteo Renzi farebbe registrare il 4% (scorsa settimana era al 4,1%).

L'analisi dei sondaggi

I sondaggi confermerebbero la netta supremazia del centrodestra e le difficoltà che ormai sembrano irreversibili del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

Italia Viva non sfonda come forse il suo fondatore sperava e Forza Italia è ormai da considerare la terza forza del centrodestra. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, continua ad essere invece in forte espansione, personale e di partito.