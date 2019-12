I sondaggi elettorali sono particolarmente apprezzati da coloro che si occupano di politica. L'ultimo rilevamento Ixè, datato 17 dicembre, si è occupato dell'andamento dei maggiori partiti politici italiani e delle prossime votazioni per la regione Emilia Romagna. A livello nazionale, la Lega risulta essere in continuo calo, mentre Italia Viva guadagna qualcosina. In Emilia Romagna è in vantaggio il candidato del centrosinistra Bonaccini. Di seguito i risultati del sondaggio e una breve analisi politica per commentare gli stessi.

Risultati dei sondaggi Ixè

Gli ultimi sondaggi elettorali di Ixè prendono in esame l'intenzione di voto, in percentuale, di una fetta di italiani. La Lega capitanata da Matteo Salvini conferma la sua discesa. Il Carroccio si ferma al 29,9%, scende dello 0,7%, si conferma primo partito ma è il caso che rifletta sulle motivazioni di questa continua calata. Silvio Berlusconi scende con Forza Italia al 7%, in ribasso dello 0,6%. La forza del centrodestra che perde meno è Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni passa dal 10,6% al 10,5%.

FdI resta comunque saldamente in doppia cifra e secondo partito della coalizione. Il Partito Democratico con a capo Nicola Zingaretti non fa meglio della Lega e perde lo 0,6%. Il Pd si attesta al 20,2% e non accenna ad avvantaggiarsi della spinta che si pensava potesse portare il movimento delle 'sardine'. Il Movimento 5 Stelle dell'accoppiata Grillo - Di Maio scende dello 0,3%, i grillini arrivano al 16%. Anche il M5S sembra avere in ogni tornata un lento e inesorabile declino. Italia Viva, partito fondato da Matteo Renzi, aumenta dello 0,3% e raggiunge il 3,6%. Anche l'ex presidente del consiglio sta portando a casa molto meno rispetto a quello che pensava. Entra nei sondaggi il partito di riferimento di Giovanni Toti, Cambiamo, che fa segnare un gradimento dell'1%. Azione, il partito di Carlo Calenda, sale dello 0,4% e si porta all'1,3%.

Diversi partiti minori di sinistra hanno visto incrementare la propria percentuale, probabilmente 'le sardine' stanno facendo convergere il gradimento da quelle parti.

Sondaggio elezioni Emilia Romagna

Ixè ha effettuato anche un sondaggio riguardante le prossime elezioni regionali dell'Emilia Romagna. Nelle ultime rilevazioni il candidato del centrosinistra Bonaccini è al 47,2% delle preferenze. La candidata di centrodestra Borgonzoni si ferma al momento al 40,1% di gradimento. Molto più indietro il candidato del Movimento 5 Stelle, Bernini che si attesta al 7,8%. La partita sembra molto aperta ma il calo generale della Lega potrebbe fare la differenza.