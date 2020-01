Alba Parietti è stata protagonista della puntata di Stasera Italia andata in onda questo mercoledì 29 gennaio su Rete 4. Ospite della conduttrice Barbara Palombelli insieme ai giornalisti Alessandro Sallusti, Ferruccio De Bortoli e Pietrangelo Buttafuoco, la ex showgirl ha commentato l’attuale situazione Politica, a tre giorni dalla chiusura delle urne in Emilia-Romagna e Calabria.

Se a tenere banco tra gli ospiti della Palombelli sono stati i destini del governo guidato da Giuseppe Conte e del M5S orfano di Luigi Di Maio, la Parietti si è esibita in un articolato ragionamento su quale sia il senso della politica oggi ma, soprattutto, ha chiuso il suo discorso con una frase che ha lasciato tutti perplessi: “Finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”.

Parole che sono sembrate per la conduttrice di Stasera Italia quasi una messa in discussione del suffragio universale.

Mamma mia che vergogna la Parietti a #StaseraItalia: "finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". pic.twitter.com/s656Az3pOQ — Lé (@LeleDip) January 29, 2020

La Parietti critica la politica di oggi: ‘Fatta solo di sondaggi’

Alba Parietti show a Stasera Italia. Chiamata a dire la sua sulla concezione della politica al giorno d’oggi, l’opinionista, notoriamente legata alla sinistra per sua stessa ammissione, dichiara che “la politica negli ultimi anni è stata fatta solo di sondaggi” visto che, a suo modo di vedere, “abbiamo preso esempio dalle elezioni americane di 2000 anni fa dove si decideva ‘pena di morte, non pena di morte’ a secondo di quello che votava la gente (sic)”.

Una frase che lascia inizialmente ammutoliti i presenti, Palombelli compresa.

Barbara Palombelli interrompe la Parietti: ‘Insomma, mettere in discussione il suffragio universale...’

La Parietti, però, continua imperterrita. “Questo è il Paese che ha, come dire, dato la pena di morte o stabilisce l’immigrazione e decide tutto questo sulla base di voti”, prosegue continuando a non essere molto chiara.

“Cioè - dice mettendosi nei panni in un cittadino-elettore - io non dico quello che penso o quello che ho nell’animo, ma vado dove va l’elettorato, dove penso che il popolo vada”. Insomma, a quanto sembra di capire, è il concetto stesso di elezioni e di suffragio universale popolare che non convince Alba Parietti.

Ma la vera e propria ‘bomba mediatica’ deve ancora arrivare. “Non voglio offendere nessuno - premette la Parietti, forse conscia di poterlo invece fare - però finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”.

A quel punto si rende inevitabile l’intervento della conduttrice Barbara Palombelli che sbotta con il suo proverbiale contegno: “Però, insomma, adesso mettere in discussione il suffragio universale...”.