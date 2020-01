Nonostante siano passati tre giorni dal voto in Emilia-Romagna, il dibattito politico resta ancora incandescente. Nicola Fratoianni ha risposto a Matteo Salvini che recentemente ha annunciato di voler denunciare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese per la questione del ritardo nell'assegnazione di un porto sicuro per la nave Ocean Viking. Il deputato di Sinistra Italiana ha chiesto a Salvini se con questa dichiarazione non stia ammettendo che il suo atteggiamento, in parte analogo durante il caso Gregoretti, possa dunque costituire reato.

Le parole di Fratoianni a Salvini

Per Fratoianni se Salvini annuncia di voler denunciare il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per il ritardo nell'assegnazione del porto sicuro allora ammette di aver commesso un reato, quando la scorsa estate ritardò di ben quattro giorni lo sbarco della nave Gregoretti, che aveva a bordo 131 persone bisognose di cure. Il messaggio di Nicola Fratoianni è chiaro ed arriva direttamente dal suo profilo Twitter.

Fratoianni inoltre ha aggiunto che l'ex Ministro dell'Interno è piuttosto confuso e peraltro tende a confondere una nave militare con una nave di tipo civile.

Ma se #Salvini vuole denunciare #Conte e #Lamorgese per il ritardo nell’assegnazione di un porto sicuro per la #OceanViking (peraltro confondendo nave militare e una civile), non è che ammette lui stesso che quello che ha fatto con #Gregoretti era un reato? È confuso #migranti pic.twitter.com/tSeW3sbkz3 — nicola fratoianni (@NFratoianni) January 28, 2020

Su Twitter è arrivata anche la replica di Matteo Orfini del Partito Democratico che ha ricordato che la magistratura ipotizza il reato di sequestro di persona quando avviene su imbarcazioni di tipo militare.

Orfini ha lanciato uno stoccata a Salvini, invitandolo a leggere per una volta le carte e a studiare le norme.

Le parole di Salvini

Nella giornata di ieri Matteo Salvini aveva manifestato l'intenzione di querelare Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese per il reato di sequestro di persona. La scelta di querelare è dovuta al ritardo nell'assegnazione di un porto per la nave Ocean Viking: "Sono passati quattro giorni prima di concedere un porto sicuro".

In diretta su Facebook le parole del leader leghista erano state piuttosto chiare. Salvini non si capacitava del fatto che sarebbe stato processato per aver bloccato la nave Gregoretti, rimasta in mare per quattro giorni.

Salvini e il caso Gregoretti

L'imbarcazione della Ocean Viking, alla quale è stato assegnato solo recentemente il porto sicuro di Taranto, è rimasta anch'essa in mare per 4 giorni con 400 persone a bordo. Salvini ci ha visto molte analogie con il caso Gregoretti, pur essendo questa una nave militare italiana.

Il leader della Lega aveva affermato di voler capire in questo modo "se la legge è uguale per tutti", oppure se sia solo lui il criminale.

L'ex titolare del Viminale più volte ha rivendicato il fatto di aver difeso i confini impedendo lo sbarco alla nave. Quel fatto, però, su cui la giunta per le immunità del Senato si è espressa la scorsa settimana, potrebbe portare Salvini a processo. Decisivo sarà infatti il voto dell'assemblea.