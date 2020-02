Attacco su Instagram nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. Un utente ha postato infatti un 'particolare' messaggio augurandosi che l'ex Ministro dell'Interno venga colpito dal Coronavirus. La risposta di Salvini su Facebook non si è fatta di certo attendere. Il leghista ha ripreso il post dell'utente commentando con: 'Quanta idiozia'.

Infuria la polemica attorno a Matteo Salvini

Come ha illustrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Matteo Salvini, contattato a più riprese dallo stesso Conte per fronteggiare insieme la situazione Coronavirus, è l'unico a non essersi allineato a questo clima da unità nazionale.

Tante le polemiche attorno al leader della Lega accusato da più parti di sciacallaggio. La bagarre, nata nel mondo della politica, si è poi spostata all'universo dei social, con un utente ad aver commentato così: 'Il virus dovrebbe essere più intelligente e colpire chi se lo merita come Matteo Salvini'. Ovviamente il leader della Lega ha reagito per le rime: 'Questo mi augura di beccarmi il virus...quanta idiozia. Avanti per il bene del Paese e dei nostri figli alla faccia di chi ci vuole male'.

I messaggi di solidarietà a Matteo Salvini

Ovviamente sono stati tanti i messaggi di solidarietà che sono arrivati a Matteo Salvini sulle sue pagine social. C'e chi scrive 'no, non si scrive augurando del male, mi spiace per te Matteo e per i tuoi figli'. E ancora 'piuttosto che fare qualcosa che dia ragione all'opposizione, incoscienti mettono a repentaglio una nazione intera'. Un'altra persona sottolinea: 'Noi ci auguriamo che nessuno sia contagiato, cattiveria e odio appartengono alla sinistra'.

E chi in maniera più filosofica sottolinea che 'il male c'è nel cuore di tante persone che vivono nelle tenebre'. C'e poi chi se la prende col governo e col Pd in modo particolare: 'Il Pd e il governo Conte hanno fatto la politica delle porte aperte, nessuna quarantena obbligatoria. Dovremo vivere in un incubo di epidemie e conoscenti morti'.

Salvini annulla tutti gli appuntamenti elettorali previsti in Umbria e nel Trentino

Domenica 8 marzo si vota in Umbria per un seggio in Senato dopo le dimissioni di Donatella Tesei che è stata eletta alla presidenza della Regione Umbria. Salvini però, vista l'emergenza Coronavirus, ha annullato gli impegni in programma per la giornata del 24 febbraio a Narni, Sangemini e Foligno dove si sarebbe recato per sostenere la candidatura a Palazzo Madama di Valeria Alessandrini. Annullati anche gli appuntamenti che erano previsti in Trentino per le stesse ragioni.