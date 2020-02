L’emergenza Coronavirus continua ad occupare le prime pagine dei giornali ed è il primo argomento di discussione sui social network. Dopo il caso della coppia di turisti cinesi, risultati positivi ai test, per il momento nel nostro Paese non si registrano altre persone infettate dal virus proveniente dalla Cina. L’attenzione delle istituzioni e i timori dei cittadini restano però molto alti. Per quanto riguarda la Politica, le opposizioni di centrodestra hanno criticato duramente l’operato del governo Conte, accusato di colpevoli ritardi nell’intervenire, bloccando i voli da e per il Paese asiatico.

Se Matteo Salvini propone di “verificare ogni singolo ingresso: via mare, via terra, via aereo”, Giorgia Meloni punta il dito non solo contro l’esecutivo Conte, ma anche contro governo cinese e OMS, colpevoli a suo dire di non aver fornito “informazioni chiare” sul Coronavirus.

La prima intervista di Giorgia Meloni sul Coronavirus: ‘Non sappiamo se è una semplice influenza o altro’

L’offensiva mediatica di Giorgia Meloni sul Coronavirus è concentrata soprattutto in due brevi dichiarazioni, rilasciate dalla leader di Fd’I prima di fronte ai cronisti e poi sul suo profilo Facebook.

Nel primo caso, la Meloni fa notare “l’alto tasso di apprensione” tra i cittadini italiani, provocato a suo modo di vedere dalla “mancanza di informazioni” sulla natura e sulla diffusione del virus. Il governo cinese e l’OMS avrebbero delle “enormi responsabilità “per cui nessuno ha informazioni o pare avere informazioni chiare su quello di cui stiamo parlando”. Insomma, non si sa ancora nemmeno se il Coronavirus sia una “semplice influenza” o qualcosa di diverso.

Sconosciuti anche i tassi di contagio e di mortalità. La Meloni lancia dunque un appello al governo Conte a fornire “informazioni certe”.

Il post della Meloni sul Coronavirus: ‘Imperdonabile assenza di informazione’

Nel video pubblicato sul suo profilo Facebook, Giorgia Meloni ribadisce più o meno quanto già dichiarato nell’intervista precedente. “Sulla vicenda del Coronavirus c’è tra i cittadini italiani grande apprensione - afferma la leader di Fd’I - ed è normale che sia così.

Credo che ci sia un’imperdonabile assenza di informazione da parte delle autorità preposte: prima di tutto il governo cinese, in secondo luogo le organizzazioni internazionali, cioè l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Qualcuno ci può dire esattamente di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un’influenza particolarmente aggressiva? O stiamo parlando di qualcosa di più importante? Qual è l’eventuale tasso di mortalità, se c’è, e qual è il tasso di contagio? Perché nessuno sa nulla?”.

La leader di Fd’I: ‘Governo italiano forse ha sottovalutato il Coronavirus’

Domande inevase sul Coronavirus a cui Giorgia Meloni cerca di dare alcune risposte.

“Questa indeterminatezza, questa incapacità di avere informazioni certe, hanno forse anche prodotto, diciamo così, una sottovalutazione da parte del governo italiano - prosegue - ma il punto è che, finché non abbiamo informazioni certe, è impossibile fare qualsiasi tipo di valutazione. Quindi, il governo italiano pretenda dai cinesi, dall’OMS e dalle autorità preposte di avere informazioni certe, puntuali e circoscritte e le divulghi al popolo italiano, perché si sappia di che cosa stiamo parlando e si possano prendere le necessarie contromisure. Compresi noi politici che siamo ovviamente disponibili a fare la nostra parte per dare una mano all’Italia e agli italiani, ma con un minimo di contezza di ciò di cui stiamo parlando”.