E' una Giorgia Meloni particolarmente contrariata quella che si è espressa delle ultime uscite di Oliviero Toscani. La leader di Fratelli d'Italia, ha pubblicato una clip in cui è racchiusa una frase del fotografo destinata a far discutere. Da ospite telefonico di Un giorno da pecora, si lascia andare ad un'esternazione probabilmente provocatoria relativa al presunto poco interesse della gente nei confronti della caduta di un ponte. Parole che hanno suscitato la furia della leader di Fratelli d'Italia arrivata a definire 'ignobile' il linguaggio utilizzato dal fotografo, considerandolo riferito alla tragedia del Morandi di Genova.

Toscani da sempre vicino ai Benetton

Oliviero Toscani è da sempre vicino alla famiglia Benetton. Le sue campagne pubblicitarie per il noto brand hanno fatto la storia del marketing italiano. Tuttavia, nei giorni scorsi è finita al centro delle polemiche una foto che ritraeva esponenti di spicco delle Sardine con una delle più più importanti famiglie italiane a livello imprenditoriale e proprio il fotografo. Un'uscita molto contestata se si considera che i Benetton hanno buona parte delle concessioni autostradali.

Da tempo il M5S, che ha manifestato simpatia verso le Sardine, ma si batte affinché soprattutto subito dopo il crollo del ponte Morandi, si arrivi alla revoca di tale concessioni. Rispetto all'opportunità di posare per uno scatto così discusso, Oliviero Toscani, da ospite di Un giorno da pecora, sceglie di minimizzare e lo fa in maniera provocatoria. "Ma a chi interessa - sottolinea Toscani - che caschi un ponte ?Non mi interessa questa storia qui, Benetton sponsorizza un centro culturale".

Un'uscita mirata ad inquadrare i motivi dell'incontro tra gli esponenti delle Sardine e l'importante famiglia di origine veneta.

Meloni invoca manifestazione delle Sardine

La scelta, però, di provare a soprassedere su questioni legate ad esempio del crollo del Ponte Morandi a Genova fa discutere soprattutto per i toni. Il motivo risiede nel fatto che, in quell'occasione, l'Italia si trovò a piangere tante vittime.

A corredo della clip postata sulla propria pagina Facebook Giorgia Meloni ha scelto di commentare in maniera piuttosto dura: "Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola". Ascoltate le agghiaccianti parole con cui Oliviero Toscani parla del crollo del ponte Morandi e della vicenda della foto con lui, le sardine e il suo datore di lavoro Benetton. Nessuna manifestazione delle sardine contro questo linguaggio ignobile?". Evidente il riferimento al fatto molto spesso il movimento giovanile nato in Emilia Romagna ha detto di schierarsi contro quelli che sarebbero i toni troppo duri utilizzati dai sovranisti in Politica.

Un punto di vista che, fa sottointendere Giorgia Meloni, mal si concilierebbe con l'espressione di Oliviero Toscani su una tragedia come quella di Genova.