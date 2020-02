Il reddito di cittadinanza continua a far discutere e a dividere le forze politiche. Il provvedimento bandiera del M5S, divenuto legge dello Stato italiano durante il Governo gialloverde insieme alla Lega di Matteo Salvini, è stato criticato a più riprese dagli altri partiti presenti in Parlamento. In special modo, è stata Forza Italia a distinguersi per il particolare impeto dialettico utilizzato contro l’introduzione del reddito. È di poche ore fa la notizia che il partito fondato da Silvio Berlusconi ha intenzione di lanciare una raccolta firme per abolire definitivamente la legge pentastellata.

Iniziativa che ha scatenato l’immediata reazione dei grillini che, sui loro profili social, hanno accusato Berlusconi e i suoi di voler sfavorire i poveri, negandogli il reddito di cittadinanza, favorendo al contempo i ricchi attraverso la reintroduzione dei vitalizi per i parlamentari.

Forza Italia lancia una raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza

Mercoledì 5 febbraio si è riunito a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, il Comitato di presidenza di Forza Italia.

In quell’occasione, il partito fondato dal proprietario di Mediaset ha deciso di dare avvio nelle prossime settimane ad una campagna di raccolta firme finalizzata a chiedere l’abolizione del reddito di cittadinanza. Secondo i forzisti, infatti, “la povertà si sconfigge con occupazione di qualità”, non certo con uno “strumento costoso” che “non crea lavoro, ma aumenta la spesa pubblica” quale è il provvedimento pentastellato.

La reazione del M5S: ‘Forza Italia vuole togliere il reddito di cittadinanza’

Come era facile prevedere, non si è fatta attendere la reazione del M5S all’attacco forzista contro la legge che rappresenta il suo cavallo di battaglia. Con un lungo post pubblicato sulla loro pagina ufficiale di Facebook, i pentastellati accusano apertamente il partito di Berlusconi di voler “togliere il reddito di cittadinanza ai poveri e ridare i vitalizi ai ricchi”.

Chiaro riferimento alla possibilità che il Parlamento decida presto di modificare quanto era stato deciso in merito alla cancellazione dei vitalizi per gli ex parlamentari. Il M5S parla di “nuova trovata” di Forza Italia. Ovvero quella di “abolire il reddito di cittadinanza e ripristinare i vitalizi e i privilegi della casta”. A Forza Italia vengono fatti persino dei “complimenti” sarcastici, visto che lascerà migliaia di persone senza la possibilità di “avere un pasto caldo o di pagare un affitto”. Insomma, secondo gli esponenti del Movimento 5 Stelle, la suddetta raccolta firme sarebbe una “vergogna nazionale”.