La comparsa dei leader delle Sardine in Tv da Maria De Filippi sta suscitando un vespaio di polemiche politiche. Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli sono saliti sul palco di Amici durante la prima serata dello show condotto dalla De Filippi, offrendo così l'occasione a Diego Fusaro di criticarli aspramente.

In pratica, secondo il filosofo marxiano e sovranista, che li bolla come "pesci pagliaccio", l'ennesima comparsata in Tv delle Sardine potrebbe rappresentare l'inizio della loro fine.

Fusaro: 'Sardine fenomeni da baraccone esibiti alla corte di Amici della De Filippi'

"E ora è giunto infine l'epilogo, quod erat demonstrandum (come volevasi dimostrare, ndr) - annuncia Diego Fusaro in un audio pubblicato sui suoi canali social - da subito noi lo dicemmo senza esitazioni e tentennamenti. E ora ne abbiamo la conferma, esilarante certo, che si scrive Sardine e si legge pesci pagliaccio, prodotti e inscatolati dal potere global capitalistico che li ha prodotti affinché nuotassero nelle acque melmose, basse e fetide del pelago turboglobalista, sempre muovendosi secondo le correnti del politicamente corretto.

E ora - prosegue il filosofo - la conferma definitiva giunge dall'ultimo esilarante episodio della saga tragicomica di questi fenomeni da baraccone che si sono esibiti alla corte di Amici della signora De Filippi".

'Sardine hanno fatto la fine dei pesci pagliaccio che da sempre sono'

"Uno spettacolo che parla da sé, non v'è dubbio - chiosa Fusaro - e che rivela l'altissimo grado di apprezzamento da parte dello stesso potere che li ha macchinati, ideati e inscatolati per gestire il consenso e il dissenso ad usum suum.

Eccoli i pesci pagliaccio sul palco di Amici a recitare la parte dei dissidenti, si intende, amici del potere finanziario cosmopolitico. Il quale potere spaccia per dissenso tutto ciò che il vero dissenso possa delegittimare. Insomma, un dissenso - quello delle Sardine secondo il leader di Vox Italiae - che non combatte contro nulla e che serve solo a rinsaldare il mortifero giogo del globalismo mercatista e atlantista che lo ha prodotto in vitro.

E che ora, dopo averlo usato, può all'occorrenza scaricarlo in modo esilarante, garantendo appunto alle Sardine la fine dei pesci pagliaccio che da sempre sono. Sul palco di Amici, tra applausi e luci, con nasi incipriati e sorrisoni inebetiti, propri di una gioventù la cui testa è stata sacrificata sull'altare dell'incubo globalista".

Diego Fusaro - Le Sardine dalla De Filippi. L'esilarante epilogo dei pesci pagliaccio (29.2.2020)https://t.co/foAZwZtzFP — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) February 29, 2020

Diego Fusaro: 'Ve le immaginate le giubbe gialle o Assange dalla De Filippi?'

"Una gioventù, in sostanza - fa notare Diego Fusaro - che ama le proprie catene e che è disposta a lottare eventualmente solo contro tutto ciò che possa spezzarle.

Ma ve le immaginate le giubbe gialle o Assange ad Amici della De Filippi? Infatti il potere massacra senza pietà entrambi. E invece celebra i pesci pagliaccio e Greta, Carola e tutti gli altri teatranti messi in scena dal sistema stesso. Sembravano davvero fatti apposta per Amici più che per le piazze questi pesci pagliaccio dal futuro garantito da mamma e papà. Cerchietto genderisticamente corretto in testa, sguardo spento o malmostoso a seconda dei casi, nemici in ogni atomo della classe lavoratrice. In sostanza - Fusaro conclude il suo attacco alle Sardine - questi pesci pagliaccio sono stati allevati nell'acquario cosmopolitico e, per ora, hanno finito la loro missione, dopo aver servito a dovere il potere dominante che per ora li ripone nel suo comodo e ben servito acquario, pronto a rispolverarli".