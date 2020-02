Altra ospitata di Marco Travaglio a Otto e mezzo e nuove esternazioni su Matteo Renzi da parte del direttore de Il Fatto Quotidiano. Questa volta ironicamente Travaglio ha definito Renzi molto bello, il più bravo di tutti e facendo un paragone 'altro che De Gaulle'. E sono passati solamente pochi giorni da quando Travaglio aveva definito Renzi un 'mitomane molesto' e un caso umano', ricevendo una querela e una domanda di risarcimento danni da parte del leader di Italia Viva.

Travaglio: 'Da ora in poi quando parlo di Renzi lo chiamerò l'Innominato o Innominabile'

Nella puntata di martedì 25 febbraio, sollecitato dalla conduttrice Lilli Gruber, se il Coronavirus possa in qualche modo fare passare in secondo piano la polemica Politica e le diatribe sul governo tra Renzi e Conte, Travaglio ha risposto in modo eloquente sul leader di Italia Viva. "Ogni volta che nomino Renzi - ha evidenziato Travaglio - mi fa due cause civili e mi chiede centomila euro di risarcimento danni.

Anche solo quando nomino il suo nome e il suo cognome. Quindi vorrei astenermi dal nominarlo di nuovo e da ora in poi inizierò a chiamarlo l'Innominato o l'Innominabile nella speranza che smetta di farmi causa. Anche per la ragione che io, purtroppo, non ho centinaia di migliaia di euro di euro da dare a lui". "Non li ho proprio - ha proseguito Travaglio - vivo del mio lavoro e non ho nemmeno potuto nominare della gente alla Cassa Depositi e Prestiti perchè poi mi faccia dei prestiti per comprarmi la villa".

Il direttore del Fatto Quotidiano: 'Lo trovo molto bravo, sempre intelligente e molto umile'

Travaglio ha continuato, ovviamente in tono ironico, a parlare di Renzi: "Lo trovo molto bravo, molto geniale, sempre più intelligente, molto umile e soprattutto molto bello. È un bellissimo uomo che mette a repentaglio anche l'eterosessualità degli eterosessuali più impenitenti che ci sono in Italia. Spero che queste mie frasi lo accontentino e questa sera mi eviti la solita causa, fatto che sta diventando abbastanza seccante.

Penso che sia il più bravo di tutti, altro che De Gaulle'.

Al momento Renzi non ha ancora scritto nulla al proposito sul suo profilo Facebook, vedremo se lo farà. Nei giorni scorsi aveva querelato Travaglio proprio per le frasi pronunciate nel corso di Otto e Mezzo su La 7 in cui tra le altre cose lo aveva definito caso umano al quale bisognerebbe togliere il microfono perchè chiaramente non in sé.

Sul Coronavirus Travaglio appoggia la linea del premier Giuseppe Conte

Sempre in diretta nella trasmissione di Lilli Gruber, sulla polemica sul Coronavirus tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli esponenti della Giunta lombarda di centrodestra, Travaglio ha difeso le posizioni di Conte sottolineando che all'ospedale di Codogno c'è stata qualche défaillance.