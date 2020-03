La giornalista e conduttrice televisiva Rula Jebreal ha criticato in maniera molto aspra il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la frase ormai molto nota sui cinesi che mangerebbero topi vivi. La Jebreal ha scritto su Twitter che tanti colleghi statunitensi la stanno chiamando per chiedere se Zaia si rende conto del danno enorme di immagine e per l'economia italiana che ha causato parlando dei cinesi e delle loro presunte abitudini alimentari. La Jebreal si chiede d'altronde, sempre sui social, se questo sia veramente l'uomo che viene considerato moderato dalla Lega nonchè uno dei papabili del partito in futuro per la casella del ministero degli Esteri.

Sui social si è immediatamente scatenato il dibattito

Alle durissime parole della Jebreal contro Zaia, come immaginabile, si sono susseguiti migliaia di commenti social. E, come spesso avviene, il dibattito è molto aspro. C'è chi sostiene la posizione della giornalista chiedendo le dimissioni immediate di Zaia dal suo incarico ma anche chi invece sostiene che tra l'igiene dei cinesi e quella degli italiani passa molta strada con ciò schierandosi dalla parte di Zaia.

La frase di Zaia: 'Li abbiamo visti tutti i cinesi mangiare topi vivi'

L'antefatto alle frasi della Jebreal va cercato in una trasmissione televisiva dell'emittente locale veneta Antenna 3 nella quale, per spiegare la bassa diffusione, a suo avviso, del Coronavirus nel nostro paese e in Veneto, il Presidente Zaia ha addotto come motivazioni la qualità dell'igiene personale delle persone del Veneto, l'abitudine a lavarsi spesso le mani e nel farsi la doccia di frequente.

'La Cina - ha detto Zaia - paga un grande conto a questa epidemia perché li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o questo genere di cose'. In una situazione simile questa frase non poteva passare inosservata rischiando di causare anche una grave crisi diplomatica tra il nostro paese e la Cina.

La retromarcia e le scuse del Governatore del Veneto

Zaia ha poi fatto retromarcia scusandosi pubblicamente per una frase per la quale, a suo avviso, è stato frainteso e strumentalizzato.

Quella frase, ha dichiarato il numero uno del Veneto, indiscutibilmente gli è uscita male, logiche quindi le scuse a 'chiunque si sia sentito offeso'. Il governatore del Veneto ha detto di essere molto dispiaciuto e di non avere mai detto che i cinesi non si lavano, sottolineando di avere anche rapporti noti, forti e consolidati con la comunità cinese.

È evidente però che queste parole non sono bastate alla Jebreal e ai molti che sui social chiedono a Zaia di fare un passo indietro più deciso.