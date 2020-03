Oggi, 10 marzo, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è entrato in vigore il decreto Iorestoacasa. In questo modo tutta l'Italia diventa zona protetta fino al prossimo 3 aprile. Le scuole e le università resteranno chiuse. Sono vietati gli spostamenti se non per esigenze lavorative o per comprovate necessità. Il Presidente del Consiglio chiede a tutti i cittadini la massima responsabilità al fine di tutelare la salute nostra e di tutti i nostri familiari.

E stamani è arrivata la proposta di Giorgia Meloni: chiede nuove misure al governo come il blocco dei mutui e delle Tasse e l'introduzione della cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali.

Coronavirus: tutta l'Italia diventa zona protetta

Come annunciato nella serata di ieri durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da oggi 10 marzo è entrato in vigore il nuovo Dpcm 9 marzo 2020 contenente "nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale". Vengono estese le misure contenute all'articolo 1 dell'ultimo Dpcm dell'8 marzo a tutto "l'intero territorio nazionale". L'Italia diventa così zona protetta fino al prossimo 3 aprile.

Come recita l'articolo 2 dell'ultimo decreto, in tutto il Paese "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Le scuole e le università resteranno chiuse fino al 3 aprile e fino alla stessa data saranno sospese tutte le manifestazioni sportive. Gli spostamenti sono consentiti solo se strettamente necessari alle esigenze lavorative o per comprovata necessità.

Coronavirus: Conte firma il decreto #Iorestoacasa

Nel firmare l'ultimo decreto sul coronavirus il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblica un post su Facebook invitando tutti gli italiani ad un grande senso di responsabilità.

"Il futuro dell'Italia è nelle nostre mani" scrive Conte. "Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della collettività". In gioco, aggiunge Conte, c'è la salute di noi tutti, dei nostri familiari, dei nostri genitori, figli e nonni.

Coronavirus: Meloni chiede sostegno immediato a famiglie e imprese

In mattinata, dopo l'entrata in vigore del recente decreto, arrivano le prime reazioni politiche. Dal centrodestra sono arrivate le parole di Giorgia Meloni. L'ex Ministro per il Turismo chiede che vengano adottate nuove misure al fine di dare "sostegno immediato" sia alle famiglie che alle imprese" considerato che l'emergenza sanitaria del coronavirus provocherà conseguenze profonde nel tessuto economico e sociale.

La leader di Fratelli d'Italia chiede che sia disposto immediatamente "un blocco dei mutui e delle tasse", con l'aggiunta di misure quali la cassa integrazione e ammortizzatori sociali per tutti i lavori autonomi.