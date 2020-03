La foto è stata scattata ieri e pubblicata sull'edizione odierna del quotidiano 'Il Messaggero'. Mostra il leader leghista Matteo Salvini che cammina con la sua fidanzata Francesca Verdini, al centro di Roma, precisamente in via del Tritone. In tempi di Coronavirus, salta all'occhio che i due non mantengono tra loro alcuna distanza di sicurezza, né indossino mascherine, mentre altri passanti le hanno.

Ieri, è stata la prima domenica con il decreto 'Io resto a casa' in vigore. Non è vietato camminare, non è obbligatorio indossare la mascherina, ma è buona norma farlo.

In una situazione di emergenza sanitaria su scala nazionale per contenere il contagio, le uscite sono contingentate, dettate da ragioni di lavoro, salute o necessità, e devono essere motivate con tanto di autocertificazione. Nello scatto, l'ex Ministro dell'Interno sembra passeggiare come in una giornata normale. La foto ha sollevato un polverone politico.

Salvini, per Mastella 'episodio vergognoso'

Prima delle proteste del Pd, c'è stata la polemica avviata da Clemente Mastella per "l'aria da scampagnata al sole nella capitale" di Salvini.

Il sindaco di Benevento ha dedicato allo scatto ben due post sulla sua pagina Facebook ed ha bollato l'episodio come "vergognoso".

Nel primo post ha scritto che mentre i sindaci pregano i concittadini affinché non escano di casa e cercano di controllarli il più possibile perché non girino come se fossimo a Pasquetta, Salvini invece con grande disinvoltura va a passeggio senza precauzioni. Ha poi posto l'accento sulle famiglie che con grande sacrificio stanno in casa, magari avendo un'abitazione piccola e poco confortevole.

I leader veri, che ha conosciuto nel corso della sua lunga esperienza politica, oggi avrebbero dato l’esempio, non il cattivo esempio. "Se ne resti al Nord, non venga a contagiarci al Sud. Ma al Nord c'è sofferenza, paura, dolore, morti. No, meglio per lui Roma, il sole di Roma. Io resto a casa", ha concluso.

Nel post successivo intitolato 'Vi scongiuro restate a casa', Mastella ha invitato tutti i cittadini a non muoversi di casa e a non seguire l'esempio di Salvini.

Per poi concludere: "A chi dice che non è vero, ho le prove che la foto è di ieri".

Salvini, per Bordo del Pd 'violate le regole'

Sulla vicenda è poi intervenuto anche il il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Michele Bordo, per sottolineare il contrasto tra Salvini in versione ufficiale che nei salotti televisivi in questi giorni invoca la chiusura di tutto, e Salvini a telecamere spente che ha un comportamento da irresponsabile.

Secondo Bordo, Salvini sarebbe andato in giro per la capitale senza alcuna giustificazione valida, violando regole che valgono per tutti i cittadini. Il suo atteggiamento dimostrerebbe che continua a prendere in giro gli italiani, tra passerelle televisive e bugie, mentre il suo calo di credibilità e il crollo della Lega nei sondaggi sarebbero evidenti.

Replica di Salvini e controrepliche

Bersaglio della polemica politica in piena emergenza coronavirus, Matteo Salvini ha replicato, ovviamente tramite social. Prima con un tweet, poi con una diretta Facebook. Nel 'cinguettio' ha 'confessato', in modo provocatorio, di essere stato a fare la spesa ieri con la sua fidanzata, per poi chiedere in maniera beffarda se possano andarci solo quelli di sinistra, ed elencare ciò che ha comprato: pane, pasta, formaggi, rigorosamente italiani.

Poi, nella diretta Facebook, ha spiegato che non era uscito per andare a fare una passeggiata al Colosseo o a San Pietro, ma come tutti per andare o in farmacia, o a fare la spesa.

Una spesa che avrebbe fatto sotto casa, velocemente, nel suo pieno diritto, come quello di tutti gli italiani. Ma la spiegazione ha scatenato nuove reazioni. Come quella di Carla Ruocco, deputata pentastellata, che lo ha accusato di non dare il buon esempio e di non rispettare le leggi, perché a far la spesa bisogna andare da soli e rispettando il metro di distanza dagli altri.

In piena sintonia con la parlamentare, anche Mastella, ha fatto nuove puntualizzazioni. L'esponente di Forza Italia ha riferito che la spesa la fa una sola persona della famiglia. E un leader politico, oltre a dare l'esempio, dovrebbe fare la spesa con la mascherina per garantire gli altri, le persone che incontra, specie se, come nel caso del leader del Carroccio, venga da un’area rossa del Nord e se un agente della sua scorta sia risultato positivo al Coronavirus.

"Trovo che sia, per noi di frontiera, dal Nord al Sud, un atto irresponsabile. In America gli avrebbero chiesto in quale supermercato fosse stato”, ha scritto il sindaco di Benevento. Alcuni follower hanno poi ironizzato sul fatto che a Via del Tritone non vi siano supermercati e gli hanno chiesto di pubblicare lo scontrino della spesa.

#Salvini: Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 16, 2020

Ne giorni scorsi, il virologo Pregliasco ha invitato gli italiani a comportamenti responsabili, a non far diventare la spesa un alibi per indulgere in passeggiate prolungate, specificando che anche quando si cammina col partner o un familiare, va rispettata la regola del distanziamento.