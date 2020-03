Serrato botta e risposta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d’Italia ha ribadito in più di una occasione l’accusa al Presidente del Consiglio di aver tenuto un “atteggiamento criminale” decidendo di puntare il dito contro i presunti errori commessi dai medici lombardi. Lui ha replicato parlando di “affermazioni molto gravi”. A prendere nettamente parte per la Meloni ci ha pensato però Maria Giovanna Maglie. La giornalista si è scagliata contro il Premier dal suo profilo Twitter dicendosi ironicamente dispiaciuta del fatto che Conte si sia offeso per le parole della Meloni.

Le accuse della Meloni a Conte sulla gestione del coronavirus: ‘Errore criminale’

In piena emergenza coronavirus, con il contagio che si sta ancora diffondendo in Italia, Giorgia Meloni decide di rompere gli indugi attaccando frontalmente il governo giallorosso. Prima con un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica e poi durante la sua ospitata a L’aria che tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, la leader di FdI ha utilizzato l’aggettivo “criminale” per descrivere ‘atteggiamento tenuto da Giuseppe Conte durante la gestione dell’emergenza.

Il riferimento della Meloni è stato soprattutto alle accuse rivolte dal Premier al sistema sanitario lombardo (in particolare ad alcuni medici, probabilmente quelli dell’ospedale di Codogno, ndr). La 'pasionaria' della destra italiana ha parlato di “bulimia comunicativa del governo”, di “responsabilità gravissime” di Conte nella comunicazione e, appunto, di “atteggiamento criminale” ed “errore criminale” per aver puntato il dito contro i medici lombardi.

La reazione di Giuseppe Conte: ‘Affermazioni molto gravi’

La replica del Presidente del Consiglio alle accuse della leader di FdI non si è fatta attendere. Conte si è detto “sorpreso” dalle dure dichiarazioni della Meloni, parlando di un “attacco inusuale”. Il Premier ha chiesto poi alla Politica in generale, maggioranza e opposizione, di cercare di lavorare tutti insieme invece che insultarsi a vicenda, altrimenti sarà “difficile superare l’emergenza” coronavirus.

Insomma, Conte ha bacchettato la Meloni: “Chi ha compiti di elevata responsabilità politica e fa dichiarazioni che contrastano il buon senso non fa un servizio al Paese”. A suo modo di vedere, infatti, le accuse della Meloni “rischiano di danneggiare” l’immagine dell’Italia all’estero.

Dispiace che #Giuseppi si offenda se @GiorgiaMeloni gli ricorda che ha accusato medici lombardi e veneti provocando la nostra fama di untori del #coronavirus. All'opposizione si può chiedere lealtà, non piaggeria,un governo serio ammette i suoi errori gravi — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) March 5, 2020

Le critiche della Maglie a Conte: ‘Ha provocato nostra fama di untori del coronavirus’

Un durissimo scontro a distanza, dunque, quello sulla gestione dell’emergenza coronavirus che si è consumato tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte.

Accuse reciproche che non hanno lasciato indifferente Maria Giovanna Maglie. La giornalista, che non ha certo mai nascosto le sue simpatie politiche orientate a destra, ha pubblicato un tweet in cui si è detta dispiaciuta che “Giuseppi si offenda se la Meloni gli ricorda che ha accusato medici lombardi e veneti provocando la nostra fama di untori del coronavirus”. Secondo la Maglie, infatti, “all’opposizione si può chiedere lealtà, non piaggeria, un governo serio ammette i suoi errori gravi”.