Vauro, Maurizio Belpietro e Paolo Del Debbio sono stati protagonisti di un momento di tensione dialettica. Teatro della vicenda è stata la trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, andata in onda giovedì 5 marzo. Nell'occasione si parlava della famosa clip satirica con cui in Francia si scherniva la situazione emergenziale a livello sanitario in Italia, andando ad attaccare uno dei prodotti simbolo del Made in Italy: la pizza. Nell'occasione, il vignettista ha giustificato quanto accaduto nel Paese transalpino, poiché partorito in nome della satira.

Un punto di vista che non ha trovato l'approvazione di Maurizio Belpietro il quale non le ha mandate a dire al suo interlocutore. Si è innescata una discussione piuttosto accesa, ed è stato necessario l'intervento del conduttore Paolo Del Debbio per riportare il confronto entro toni urbani dopo un'espressione ruspante di Vauro.

Vauro difende la satira

Vauro, intervenendo sulla questione, ha sottolineato come la satira preveda anche toni di un certo tipo. Citando Tognazzi, ha evidenziato:"Rivendico il diritto alla c..., lo rivendico anche per i francesi".

Il vignettista ha evidenziato come fosse ben specificato che il messaggio fosse satirico: "Quel video è andato in onda in un contenitore di satira di Canal Plus e c'era scritto a caratteri giganteschi che era satira. Nessuno credo abbia pensato che gli italiani sputino sulle pizze".

Vauro si è detto più sorpreso in negativo da quanto avvenuto sulla scena della Politica nostrana. "Sono - ha detto - rimasto più colpito da video di produzione italiana che, invece, non erano in un contesto satirico, ma istituzionali.

Sono stato colpito da Zaia che ci raccontava che i cinesi mangiano topi vivi. Sono rimasto colpito e divertito amaramente quando vedo le comiche di Fontana che si mette una mascherina inutile e non riesce neanche a mettersela". Poi è arrivato il commento alla clip: "Quel video è di cattivo gusto, ma essendo uno che fa satira il cattivo gusto ne è una prerogativa".

Belpietro-Vauro: lo scontro si accende, Del Debbio calma la situazione

Di tutt'altra opinione è apparso Maurizio Belpietro. "In quel video - ha detto - non c'è nessuna satira, ci sono solo ignoranza e volgarità di chi l'ha fatto. Vauro tu non sei il benchmark della satira. Bisogna dimenticarsi di alcune tue vignette". "Dici quello che ti pare" è stata la prima replica del vignettista. L'affondo del giornalista verso Vauro si è fatto però via via più duro: "Tu che parli di censura vorresti poter decidere anche quello che dico io? Hai disegnato cose di cui ci si dovrebbe vergognare. Quel video è una vergogna schifosa che attacca un Paese in un momento di difficoltà".

Dopo uno scambio di battute accese, è arrivato il duro invito di Vauro a Belpietro: "Ma vai a ca...!" . A quel punto è intervenuto Paolo Del Debbio che ha provato a richiamare all'ordine il suo ospite: "Vai a ca... lo dici fuori di qui, hai capito? Non fare tanto il cretino, qui non lo dici. Tanti non condividono quello che fai e si sono sentiti offesi dalle tue vignette". "Ogni tanto mando a ca.. qualcuno", ha ribattuto Vauro. "Questa - ha concluso Belpietro - è la dimostrazione di chi sia Vauro, una persona intollerante, che non accetta critiche e vuole insegnare la democrazia".