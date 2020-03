Effetto Coronavirus anche sui sondaggi elettorali: la situazione di emergenza che sta vivendo il nostro paese non può non incidere sugli umori e sulle percezioni che gli elettori hanno su leader e partiti politici.

Il Corriere della Sera di domenica 1° marzo riporta gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Ipsos. Tra i dati più interessanti c'è da registrare che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte risulterebbe in leggero calo di popolarità, mentre dal punto di vista dei partiti vola sempre più in alto Fratelli d'Italia.

Stabile la Lega come primo partito, in flessione Italia Viva di Matteo Renzi.

Il gradimento per il Governo Conte è al 42%

Secondo Ipsos, il gradimento per il governo è al 42%, ma c'e una diminuzione di tre punti rispetto al 45% di fine gennaio, quando gli effetti dell'epidemia Coronavirus, in Italia, erano ancora minimi. Per i realizzatori della ricerca, sicuramente incide la vicenda Coronavirus ma ovviamente pesano anche le tensioni di governo tra Italia Viva di Matteo Renzi e le altre forze politiche.

Tensioni che negli ultimi giorni sono andate scemando, di fronte all'acuirsi dell'emergenza che ha portato - fra l'altro - a nuovi provvedimenti di chiusura delle scuole in tre Regioni del nord Italia come Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

La popolarità personale di Conte è più alta rispetto a quella del governo che guida: 48% ma in calo di due punti rispetto a gennaio. Dietro di lui c'è Salvini con il 38%, la Meloni con il 37%, Franceschini al 31% e Zingaretti al 29%.

Più distanziati Speranza al 21%, Di Maio, Bonafede, Bellanova e Berlusconi, tutti al 19%, Crimi e al 17%. Male Renzi al 10%.

Lega in leggera flessione sale ancora Fratelli d’Italia

Ipsos per il Corriere della Sera ha analizzato anche i dati elettorali di ogni singolo partito. Non si notano particolari differenziazioni rispetto alle valutazioni precedenti, di un mese fa. La Lega rimane sempre e di gran lunga il primo partito nazionale, cresce sempre anche Fratelli d'Italia e la coalizione di centrodestra ha un margine enorme di vantaggio rispetto a quella di centrosinistra.

Nel dettaglio dei singoli partiti la Lega di Matteo Salvini si conferma al primo posto con il 31,6% dei voti validi (anche se c'è un -0,4% rispetto alla valutazione precedente).

Secondo posto per il Partito Democratico con il 19,6% (anch'esso in flessione, -0,7%). Il Movimento 5 Stelle resta stabile al 14% e al terzo posto. Anche se tale posizione è sempre più insidiata da Fratelli d'Italia che sale dell'1,3% in un mese raggiungendo il 13,3%. Forza Italia conquista, nella rilevazione, il 6,3% (-0,2%), mentre Italia Viva non riesce a spiccare il volo e fa registrare il 3,5% (-0,8% rispetto all'ultimo sondaggio).