Nella giornata di ieri, martedì 24 marzo, è stato divulgato il risultato di un nuovo sondaggio politico riguardante le preferenze degli italiani verso i vari partiti politici. Questa volta l'analisi demoscopica è stata commissionata dal programma televisivo di Rai 3 Cartabianca, ed è stata effettuata dall'agenzia di sondaggi Ixé.

Secondo tale rilevazione il primo partito sarebbe ancora la Lega, che però risulta in calo rispetto alla rilevazione della settimana precedente da parte dello stesso istituto, mentre al secondo posto ci sarebbe il Pd, il quale risulterebbe invece in crescita rispetto a sette giorni fa.

L'esito dei sondaggi Ixé al 24 marzo

In particolare secondo il sondaggio Ixé per Cartabianca la Lega di Matteo Salvini, pur rimanendo primo partito secondo le intenzioni di voto, ha perso lo 0,5% rispetto alla settimana precedente, attestandosi adesso al 26,5%. Il Pd ha invece guadagnato uno 0,4% in sette giorni, confermandosi in seconda posizione al 22,9%. Terza piazza per il Movimento Cinque Stelle, che rispetto al sondaggio precedente ha guadagnato lo 0,2% e si trova quindi ora al 15,1%.

Il quarto partito, Fratelli d'Italia, è sceso dello 0,3% in una settimana, fermandosi al 12,7%.

E' invece in crescita Forza Italia che, recuperando lo 0,4%, ha raggiunto la percentuale del 7,0%.

Per quanto riguarda i partiti minori, è calata La Sinistra (data al 3,5%), è salita +Europa (2,6%), è sceso il movimento di Renzi Italia Viva (adesso al 2,2%), mentre si è mantenuto stabile il soggetto ambientalista Europa Verde all'1,6%. Risulta infine in crescita anche Azione di Calenda (ora all'1,3%), mentre è rimasta stabile Cambiamo!

di Giovanni Toti allo 0,7%.

Gli indecisi sono invece il 39,6% del totale degli intervistati.

Le preferenze degli italiani rispetto ai singoli leader politici al 24 marzo

Per quanto riguarda le preferenze per i singoli leader politici - secondo la stessa rilevazione di Ixé - in prima posizione si trova nettamente il premier Giuseppe Conte, che ha ottenuto il 51% dei consensi, rispetto al 45% totalizzato la scorsa settimana: la popolarità del Presidente del Consiglio si conferma quindi in crescita in questo delicato periodo in cui è chiamato a gestire la non facile emergenza sanitaria in corso.

Al secondo posto si è posizionata Giorgia Meloni, la presidente di FdI con il 36% dei consensi, mentre il leader leghista Matteo Salvini si ferma al 32%. Quarto Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd, che è arrivato al 31%.

Luigi Di Maio del M5S viene dato al 23%, davanti a Silvio Berlusconi di Forza Italia, con il 21% della fiducia. Mentre Matteo Renzi di Italia Viva secondo questo sondaggio ha il 13% dei consensi.