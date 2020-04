Coronavirus e carcere è stato un tema molto dibattuto in queste ultime settimane. Come inevitabile, il Covid-19 si è diffuso anche nelle strutture penitenziarie creando molte situazioni di grave emergenza. In primo luogo, per le decisioni da prendere per cercare di migliorare le condizioni dei detenuti. Ma si è parlato molto poco in queste settimane delle condizioni degli agenti di Polizia Penitenziaria, impegnati in un duro lavoro e, anche loro ovviamente come tutti, a rischio contagio. Su questo tema, un ispettore capo del carcere di Bollate ha deciso di prendere carta e penna e scrivere al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per mettere in evidenza la pochissima attenzione che è stata data alle persone in divisa.

L'Ispettore capo Caruso: occorre tutelare i servitori dello Stato

L'Ispettore capo Gianluca Caruso, che svolge il suo compito alla struttura penitenziaria di Bollate, in provincia di Milano, come tanti altri suoi colleghi è stato colpito nelle scorse settimane dal coronavirus. Adesso fortunatamente è guarito, ma ora va alla carica con il Governo Conte affinché metta in campo azioni per tutelare la propria categoria che è a forte rischio ogni giorno. Caruso sottolinea che "il diritto alla salute, che fine ha fatto per i servitori dello Stato?".

Caruso afferma che gli agenti sono sempre in prima linea operativi per tutelare l'incolumità dei detenuti, ora però è anche un dovere istituzionale mettere in campo azioni per proteggere la categoria. E denuncia: 'Siamo bistrattati e dimenticati dalle Istituzioni'. Caruso, che ora è guarito ed è stato sottoposto già ai due tamponi, chiede che tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria vengano sottoposti a tamponi per tutelare la loro salute e quella dei loro cari.

L'agente sostiene che il dipartimento ha pensato solo ai detenuti e quindi ci sono molti poliziotti penitenziari positivi.

Il racconto della malattia dalla scoperta della positività con anche la febbre quasi a 40

Caruso poi racconta la sua esperienza. Primi sintomi il 12 marzo, febbre anche quasi a 40 e respiro affannoso. Ha chiesto di essere visitato nella caserma, ma la risposta è stata che il medico ha competenza solo sui detenuti.

Ha contattato la guardia medica di Milano, ma invano, e allora ha chiamato il proprio medico di base a Benevento. Poi, una sorta di isolamento, ma che tale non era del tutto fino ad arrivare all'esito positivo. Dopo 14 giorni di isolamento è guarito ma ora il pensiero è ai suoi colleghi ammalati. Due di questi si trovano ancora in condizioni critiche. E, soprattutto per loro, ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.