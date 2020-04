Silvio Berlusconi in queste ultime ore ha espresso il suo parere sulla questione Mes durante un'intervista rilasciata a Radio Montecarlo. Innanzitutto, parlando dell'intesa raggiunta dall'Eurogruppo, l'ha definita un "compromesso al ribasso". Ha affermato che quanto verificatosi in questi giorni è l'ennesima dimostrazione del fatto che probabilmente in Europa "non tutti hanno capiti la drammaticità della situazione".

L'ex premier ritiene che - qualora fosse approvato - un Mes senza condizioni soltanto per le spese sanitarie non basterebbe di certo ad aiutare imprese e lavoratori.

Al contempo, però, ha chiarito che è sbagliato sentenziare che l'Europa non sta facendo nulla, ricordando "quanto già messo in campo da Bce, Bei e Commissione europea".

Il leader di Forza Italia: 'Come sempre la sinistra sa solo proporre nuove tasse'

Interrogato sulla proposta del Partito Democratico di introdurre un contributo di solidarietà, Berlusconi ha manifestato senza mezzi termini la sua contrarietà: "La patrimoniale sarebbe un disastro. La sinistra sa proporre solo nuove tasse, il contrario di quello di cui il Paese ha bisogno".

Inoltre ha aggiunto che, in una fase di emergenza come quella che sta attraversando l'Italia in queste settimane, sarebbe necessario muoversi in direzione opposta: "Far circolare liquidità e far ripartire i consumi".

Berlusconi: 'Non un'azienda deve chiudere, non un posto di lavoro deve essere perduto'

Silvio Berlusconi ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul suo profilo ufficiale Instagram, sottolineando quale, secondo lui, sarebbe la strada da seguire in questo periodo di crisi sanitaria-economica: "Se io fossi Presidente del Consiglio mi darei un obiettivo preciso: non un'azienda deve chiudere, non un posto di lavoro deve andare perduto".

Dunque, una sorta di invito alla maggioranza di governo ad attuare tutti i piani di supporto economico per le aziende di ogni tipo, piccole, medie o grandi che siano.

Il fondatore di Forza Italia ha poi proseguito: "Da parte della maggioranza non c'è però la volontà di collaborare, come ha dimostrato il voto di fiducia ieri in Senato, allora viene vanificata anche la nostra disponibilità".

Fase 2, Silvio Berlusconi: 'Non si devono commettere imprudenze'

A Radio Montecarlo, l'imprenditore lombardo ha anche parlato delle modalità con cui a suo parere dovrebbe essere organizzata la Fase 2 (quella che dovrebbe portare l'Italia ad una graduale riapertura). Ha ribadito che è fondamentale seguire le indicazioni degli scienziati, ma allo stesso tempo ha sottolineato che le fabbriche devono ripartire al più presto perché altrimenti si corre il rischio di un "collasso produttivo".

Ad ogni modo, ha rimarcato che sarà importante non correre alcun rischio a livello sanitario: "Perché una seconda ondata dell'epidemia porterebbe migliaia di morti e il disastro economico".