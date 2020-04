Giorni accesi, non solo per la terribile emergenza sanitaria del coronavirus, ma anche per le questioni che riguardano le misure economiche, oggetto di dibattito in Europa. Nei giorni scorsi un quotidiano importante in Germania, Die Welt, ha pubblicato un articolo criticato aspramente da tutte le forze politiche italiane per alcune frasi gravissime. ''Dovrebbe essere evidente - ha scritto il giornale tedesco - che gli aiuti finanziari in Italia – dove la mafia è una costante a livello nazionale e sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles – dovrebbero essere spesi solo per la salute e non dovrebbero finire nei sistemi sociali e fiscali italiani'.' A queste dichiarazioni, il giornalista, scrittore e conduttore della storica trasmissione televisiva Porta a Porta ha girato un video, divenuto virale nel giro di poche ore, in cui ha commentato l'articolo di Die Welt mostrando anche il suo scetticismo su alcune mosse europee.

Vespa: 'Non riesco nemmeno più a arrabbiarmi quando vedo mascalzonate di un giornale importante come Die Welt'

Il celebre conduttore di Porta a Porta inizia con queste parole il suo commento all'articolo Die Welt e prosegue rammentando anche un'altro evento. ''Ricordo ancora - ha detto Vespa - come nel 1977, mentre noi stavamo già schiattando con il terrorismo, un altro giornale prestigioso tedesco Der Spiegel fece una copertina mettendo una pistola su un piatto di spaghetti. E' un vecchio sentimento anti italiano, non rispettoso, cialtrone...''.

In quell'occasione, Der Spiegel fece delle insinuazioni sull'Italia con una copertina che riportava un grande piatto di spaghetti sul quale vi era poggiata sopra una pistola. Il titolo era "Italia paese delle vacanze'' e, nelle intenzioni, voleva etichettare il Paese attraverso tre reati: "sequestro, scippo, estorsione".

Il giornalista di Porta a Porta: 'Noi siamo utili, ma siamo disistimati'

Vespa nel video pubblicato on line sostiene che i tedeschi surclassino gli italiani perché ritengono che abbiano un tenore di vita più alto delle proprie possibilità.

Continua il giornalista riallacciandosi alla questione emergenziale del COVID-19 sostenendo ancora che i tedeschi pensino che gli italiani debbano tamponare e risolvere da soli l'emergenza sanitaria ed economica del coronavirus. ''E che quindi poi alla fine, mettiamola così, - aggiunge Vespa - se abbiamo il virus è bene che ce lo giostriamo da soli.'' Dichiarazioni durissime del conduttore dell'Aquila, che non si nasconde dietro mezzi termini, bensì decide di commentare pubblicamente le vicende che in questi ultimi giorni sono al centro del dibattito politico europeo.

Il giornalista Vespa riserva critiche all'Olanda

''Ma che Europa è questa? Che Europa è quella, in cui un paradiso fiscale come l'Olanda con 17 milioni di abitanti riesce a bloccare a lungo le decisioni dell'Eurozona con 337 milioni di abitanti?''. Il giornalista e scrittore conclude il suo video ponendosi alcuni interrogativi, attraverso i quali mostra tutto il suo scetticismo sulle questioni che riguardano i sostegni economici da parte dell'Europa agli Stati che ne fanno parte. Pone in questo modo l'attenzione su nazioni come i Paesi Bassi, che influenzano pesantemente le decisioni politiche riguardanti l'intera Unione Europea.

Ciò in riferimento alle proposte economiche, che, come ha ribadito anche il Premier Conte [VIDEO], saranno valutate per decidere quali saranno le più adatte per contrastare la crisi.