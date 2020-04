La notizia che i contagi da Coronavirus in Germania sono aumentati negli ultimi giorni dopo la parziale riapertura delle attività deciso dal Governo Merkel sta suscitando preoccupazione anche in Italia. Sui quotidiani nazionali non mancano, infatti, ripetuti richiami a tenere ben presente l'esempio tedesco per non incappare nella stessa sorte ora che, a partire dal 4 maggio, le attività produttive cominceranno a riaprire i battenti.

È anche il caso del Corriere della Sera la cui posizione, però, viene criticata aspramente dal giornalista Nicola Porro, il quale punta il dito contro mass media, scienziati e membri del Governo Conte che, a suo modo di vedere, starebbero facendo "terrorismo mediatico" sfruttando il caso della Germania.

Aumentano i contagi da coronavirus in Germania

Dunque, come appena accennato, i dati sull'aumento dei contagi in Germania forniti dall'Istituto Robert Koch non sono per nulla rassicuranti. Da quando il Governo tedesco ha deciso la parziale riapertura delle attività, infatti, il tasso di contagio è risalito sopra al livello 1, ovvero un paziente infetto contagia più di una persona. Fatto che non accadeva dal mese di marzo in terra teutonica.

Ora a Berlino si discute su come procedere, se rallentando la ripartenza oppure no.

Ma la questione non sembra spaventare più di tanto Nicola Porro.

Nicola Porro sul caso Germania: 'Per il Corriere sta diventando un disastro'

In apertura della sua rassegna stampa di giovedì 29 aprile, Porro se la prende con quello che bolla come il "vero giornale unico del virus", ovvero il Corriere della Sera, perché ricorda sempre alle persone che devono restare agli "arresti domiciliari" perché fuori dalle loro case c'è "l'inferno, la pandemia".

Il Corriere infatti cita Papa Francesco il quale consiglia ai fedeli di rispettare le disposizioni del Governo sul distanziamento sociale. Ma anche dalla Germania, dove i contagi risultano nuovamente in aumento dopo la parziale riapertura, sarebbe arrivata la conferma dei rischi legati a riaperture troppo affrettate.

Quindi la teoria del quotidiano, secondo Porro, è che il Papa ha dato ragione a Conte, e la Germania che ha forzato sulle riaperture "sta diventando un disastro".

Porro contro gli scienziati: 'Bisognerebbe metterli a processo mediatico'

Tutto "totalmente falso" ovviamente, secondo Porro, il quale se la prende anche con il comitato tecnico-scientifico, il quale ha dichiarato che "se avessimo aperto il 4 maggio avremmo avuto 150mila posti di terapia intensiva occupati". Il giornalista si dice convinto che "questi qua bisognerebbe prenderli e metterli a processo mediatico" perché fanno "terrorismo mediatico" per spaventare le persone. Insomma, quelli del comitato tecnico-scientifico sarebbero degli "scalzacani".

Porro critica ancora i giornali italiani che hanno ripreso la notizia dell'aumento dei contagi in Germania facendo notare che gli stessi quotidiani tedeschi non ne danno tanto risalto.

Ma la Germania, pur avendo un numero di contagi simile a quello italiano, ha fatto registrare finora "solo" 6mila morti. Dunque, secondo Porro, il "numero dei contagi non conta nulla perché i morti sono totalmente sotto controllo". Il vero problema, infatti, sono i posti occupati in terapia intensiva, non il numero delle persone decedute. Però, conclude Porro, circa il 90% degli italiani si fa intimidire.