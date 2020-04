A Maria Giovanna Maglie non è andato giù il fatto che Walter Ricciardi, servendosi del suo profilo Twitter, si sia lasciato andare ad una considerazione di tipo politico. Il medico, membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha postato un video in cui Obama manifestava la necessità di impostare un piano anti-virus con investimenti, aggiungendo un'evidente critica ai populismi. La giornalista ha dato l'idea di non aver gradito la cosa con un altro post in cui ha ricordato il passato in cui Ricciardi ha fatto parte di Scelta Civica, il partito fondato da Mario Monti.

Ricciardi posta video di Obama e critica i populismi

Il video postato da Walter Ricciardi si apre con Donald Trump che, nei giorni scorsi, dichiarava che una pandemia di questo genere non poteva essere prevista. Nella prosecuzione della clip entra in scena Barack Obama che, con un discorso veccho di cinque anni, anticipava la possibilità che uno scenario del genere potesse profilarsi. In particolare, sottolineava la necessità di predisporre un'infrastruttura che potesse rivelarsi efficace nel contrastare quella che immaginava potesse essere "una malattia trasmissibile per vie aeree e potenzialmente mortale".

L'ex presidente Usa sottolineava la necessità di effettuare un'investimento "intelligente" sotto quest'aspetto. Un video che ha generato una considerazione da partre di Walter Ricciardi. "Le elezioni - ha scritto il membro dell'Oms - hanno conseguenze, quando il popolo vota avventurieri populisti e sovranisti questi poi prendono decisioni che hanno conseguenze, in questo caso tagli su ricerca, sanità, innovazione, ricerca".

le elezioni hanno conseguenze, quando il popolo vota avventurieri populisti e sovranisti questi poi prendono decisioni che hanno conseguenze, in questo caso tagli su ricerca sanità innovazione ricerca pic.twitter.com/zVZL2fhXOk — Walter Ricciardi (@WRicciardi) April 16, 2020

Maglie ricorda passato di Ricciardi con Scelta Civica

I connotati dell'intervento di Walter Ricciardi su Twitter non sono piaciuti a Maria Giovanna Maglie.

Con ironia, sottolinea come faccia parte dell'Oms, che definisce come "Quelli che hanno ignorato il virus". "Sta qui - ha detto in riferimento al consigliere del Ministro Speranza - a fare Politica". E alle due note aggiunge un affondo. "Il suo modello - chiede - dev'essere Pechino: non far votare il popolo, mai. O Monti?". Proprio l'ultimo riferimento all'ex presidente del Consiglio dei Ministri risale ad una precisa motivazione. Walter Ricciardi, per le elezioni politiche del febbraio del 2013, ha fatto parte delle liste per l'elezione in Senato di Scelta Civica, il partito fondato da Mario Monti.

Ricciardi, alla fine dello spoglio, non è risultato eletto, ma Maria Giovanna Maglie non ha dimenticato il particolare, quasi a voler mettere in evidenza il fatto che non sia la prima volta che lo scienziato può essere accostato al mondo politico.