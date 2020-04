Il vignettista Vauro Senesi è convinto che il Coronavirus sia sì una vera e propria "tragedia", ma non certo la prima, e nemmeno l'unica, che ci riguardi da vicino. Il disegnatore del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio mette infatti a confronto la pandemia in atto con disgrazie meno "mediatiche", come quelle dei morti sul lavoro e dei migranti che affogano nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee.

L'intervista rilasciata da Vauro all'Agi fa però discutere, anche se il vignettista tocca diversi temi, tra i quali quello dell'importanza della satira anche in periodi difficili come quello che stiamo vivendo.

Vauro Senesi: 'Satira non deve fermarsi di fronte al coronavirus'

"La satira non deve fermarsi di fronte al coronavirus, dice Vauro". Si intitola proprio così l'intervista realizzata da Gabriele Fazio dell'Agenzia giornalistica Agi, che ha come protagonista Vauro Senesi.

Le domande del giornalista partono tutte da un dubbio iniziale: se sia giusto o meno continuare a fare satira anche durante periodi storici così drammatici come quello odierno. Quali sono i limiti fin dove può spingersi il diritto di satira dunque?

Ed esiste un punto oltre il quale non è più lecito farvi ricorso?

'Satira contro il pensiero unico da coronavirus'

L'ex collaboratore di Michele Santoro non sembra però avere dubbi. La sua risposta è "no" perché lo strumento della satira sarebbe necessario per "raccontare la realtà" inquadrandola da un punto di vista non convenzionale, diverso dal "conformismo" imperante. Insomma, secondo Vauro, in un momento storico drammatico come quello caratterizzato dalla diffusione del coronavirus, il conformismo rischierebbe di trasformarsi persino in "pensiero unico".

Pericolo che la satira ha il compito di evitare, rivelandosi quindi "indispensabile".

Vauro: 'Mediterraneo diventato una fossa comune'

Ma la parte più "esplosiva" dell'intervista di Vauro deve ancora arrivare. Il disegnatore, infatti, sollecitato nell'esprimere in maniera più dettagliata il suo giudizio sul concetto di "limiti" della satira, afferma di non comprenderne il significato, perché la satira andrebbe fatta anche in "periodi drammatici".

Quella del coronavirus, tanto per essere chiari, sarebbe "solo una tragedia che ci riguarda da vicino, ma non è di certo la prima tragedia". Per rafforzare la sua tesi, Vauro cita i dati dei morti sul lavoro che "sono mediamente tre alla settimana". Insomma, a suo modo di vedere, ci sarebbero "tragedie alle quali siamo abituati e non consideriamo tragedie". Come ad esempio quella che si consuma nel mar Mediterraneo, "diventato una fossa comune". Un fatto tragico che, però, non viene vissuto da noi come una "tragedia".