Su testate giornalistiche quali 'Repubblica' e nei lanci d'agenzia appare da oggi una parola nuova: 'Covid Tax'. Si tratta di una proposta a firma Pd, della quale Fabio Melilli - capogruppo del Pd in Commissione Bilancio - ha parlato nel corso della trasmissione radiofonica 'Rieti Life': "Innanzitutto si sono sviluppate nel corso della giornata polemiche infinite, come è abituata a fare la Politica, ma lo mettavamo in conto. Comunque si tratta di un contributo di solidarietà delle classi più abbienti nei confronti delle classi più povere".

La proposta è stata lanciata da Melilli e dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio e consiste nel tassare i cittadini con redditi più elevati identificati in quanti abbiano emolumenti da 80mila euro a crescere.

I motivi e l'ammontare della proposta 'Covid Tax'

"In tempi come questi c'è chi non riesce a mettere il piatto in tavola e c'è chi invece sta bene, non è stato per niente colpito dalla crisi economica. Senza alcuna invidia naturalmente - afferma il capogruppo del PD - E sono quelli che percepiscono redditi molto elevati.

Sono loro che dovranno elargire questo contributo".

Melillo parla di una tassa progressiva che pagheranno coloro che guadagnano da 80 mila a 10 - 20 milioni euro l'anno, sulla "parte eccedente della fascia". Un individuo che guadagna 85 mila euro sconterebbe dunque il gettito fiscale soltanto sui 5 mila euro. Per questo motivo, a parere di Melilli, la misura non potrebbe essere considerata "anticostituzionale": "Chi guadagna 90 mila euro paga 100 euro all'anno per due anni, mentre chi percepisce più di un milione di euro paga qualche decina di migliaia di euro e li offre alla povertà".

"Non verranno considerati a tal fine gli stipendi del 2019 - specifica il Capogruppo del Pd, offrendo ulteriori chiarimenti - perché c'è qualcuno che nel 2020, ovviamente non ha lo stesso reddito, per via della crisi. Per questo qui si parla solo dei redditi dell'anno corrente". Melilli pensa che questa misura sia equa e per questo dice: "Con orgoglio dobbiamo coltivare tale ipotesi".

Il nome 'Covid Tax' forse non sarebbe adatto

"Non si parla di una vera e propria tassa, perché una tassa la incassa lo Stato e resta lì. È più giusto dire che questo è un contributo che viene destinato ad una particolare categoria". Questo 'contributo' riguarderebbe una platea di un milione di persone, circa il 3% della popolazione italiana ad esclusione dei medici ospedalieri che verrebbero esentati.

I tempi necessari

Il Segretario del Pd Nicola Zingaretti, con il quale il Capogruppo ha elaborato la proposta, ha lasciato al gruppo parlamentare della Camera del Pd la formulazione del tutto, "ma come tutte le cose in politica, ognuno si assume le proprie responsabilità".

Tra qualche giorno, a dire di Melilli, forse si potrà parlare di qualcosa di più concreto. Il Capogruppo del Pd elogia così la proposta del suo partito: "Io sono molto fiero di questa cosa e la difendo perché è stata ragionata e credo sia fatta molto bene. Dopodiché siamo una maggioranza di Governo: non governiamo da soli". Alla proposta del contributo di solidarietà la maggior parte degli altri partiti non ha reagito nel migliore dei modi, i Cinque Stelle si sono ad esempio opposti fermamente: "Non esiste: questo è il momento di dare, non di mettere le mani nelle tasche".