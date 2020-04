Difficile anche la situazione per i migranti nel Mar Mediterraneo. Negli ultimi giorni la nave Alan Kurdi, la nave dell'ong tedesca Sea Eye, naviga davanti alle coste sud-occidentali e della Sicilia e non può sbarcare per effetto del recente decreto del governo.

Quest'oggi un gruppo di imprenditori di Lampedusa ha chiesto al governatore della regione Nello Musumeci di non far sbarcare i migranti perché non ci sono le condizioni di sicurezza e ci sarebbe un rischio serio per gli abitanti dell'isola visto che alcune persone sulla nave non stanno bene.

La difficile situazione per i migranti

Resta complicata la situazione per i migranti a bordo della nave Alan Kurdi. La nave dell'ong Sea Eye ha a bordo 150 migranti che sono stati soccorsi al largo delle coste della Libia negli scorsi giorni. Attualmente l'imbarcazione naviga davanti alle coste sud-occidentali della Sicilia in attesa di una decisione Politica.

Secondo uno degli ultimi decreti del governo i porti italiani non sono sicuri e per questa ragione l'imbarcazione non riceve l'autorizzazione allo sbarco da parte dell'autorità.

Al momento la situazione è in fase di stallo. Questa mattina una motovedetta della Guardia Costiera ha portato viveri all'equipaggio della nave.

Gli imprenditori dicono no ai migranti

Nella giornata di oggi un gruppo di cittadini e imprenditori di Lampedusa ha inviato una lettera al governatore della Regione Sicilia per chiedere che la nave non sbarchi sull'isola.

"Nessuno di noi non vorrebbe aiutare questi esseri umani", scrivono gli imprenditori.

La situazione però sull'isola è al limite e la pandemia attualmente costituisce il "pericolo incombente". Aggiungono che in questi giorni difficili l'isola non può accogliere i migranti così come ha sempre fatto nel tempo, specie perché le persone provengono da paesi stranieri in cui la pandemia è già arrivata.

Migranti, gli imprenditori: 'Non ci sono condizioni di sicurezza'

Nell'isola secondo gli imprenditori lampedusani "non ci sono le condizioni di sicurezza". Secondo loro far sbarcare i 150 migranti sull'isola può essere pericoloso. "Sarebbe un'ecatombe" scrivono gli imprenditori. Nella lettera si chiede alle istituzioni di fare il possibile perché la nave Alan Kurdi vorrebbe attraccare, ma non tutti i migranti che sono a bordo versano in condizioni ottimali di salute.

Nella lettera vogliono ricordare che prima di essere degli imprenditori sono dei genitori, e che da oltre 30 anni hanno subito passivamente i tanti migranti giunti nell'isola senza far mancare nulla in termini di solidarietà: "Li abbiamo accolti, rifocillati, accuditi sempre”.