Ormai è muro contro muro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e i due leader delle opposizioni, vale a dire Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia). Tutto è cominciato giovedì 9 aprile quando si è tenuto l'Eurogruppo in videoconferenza per trovare una soluzione condivisa sugli aiuti economici da mettere in campo per gli Stati membri dell'Ue allo scopo di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Durante il vertice è stata avanzata la proposta di ricorrere al Mes (o Fondo salva-Stati) senza alcuna condizionalità solo per le spese sanitarie.

Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha definito questo strumento "molto pericoloso" e ha chiarito che in questa fase è stata approvata solo un'intesa da presentare al Consiglio europeo che dovrà discuterla ed eventualmente ratificarla.

Dopo aver appreso dell'esito dell'Eurogruppo, Salvini e la Meloni sono intervenuti sui rispettivi profili dei social network per attaccare il Governo, accusandolo di aver firmato il Mes.

Venerdì 10 aprile il premier Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha smentito le dichiarazioni dei due leader dell'opposizione, ricordando che l'Italia non ha firmato alcun documento e che il Mes esiste sin dal 2012.

A tal proposito, il quotidiano La Repubblica ha diffuso un chiarimento proveniente da Bruxelles, in base al quale pare sia stato il Governo Berlusconi IV, il 3 agosto 2011, ad approvare il disegno di legge contenente la ratifica della modifica del Trattato sul funzionamento del meccanismo di stabilità.

Giorgia Meloni nel 2011 era Ministra per la gioventù'

Il Consiglio europeo 2011/199/Ue, che aveva come obiettivo la modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo a un meccanismo di stabilità, si riunì il 25 marzo 2011, con l'Italia che in quel periodo aveva come Capo del Governo Silvio Berlusconi.

Alla riunione prese parte anche la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Giorgia Meloni ha dichiarato in queste ore che lei non era presente quando l'Italia prese la decisione di approvare il Trattato sul Mes, mentre da Bruxelles avrebbero fatto sapere che, in realtà, 9 anni fa occupava la carica di Ministra per la gioventù.

In effetti, la ratifica definitiva del Mes avvenne nel 2012, quando l'Italia era guidata dal Governo tecnico di Mario Monti, appoggiato anche dal Popolo delle Libertà.

Sembra che quando ci fu la votazione in aula sul meccanismo di stabilità la Meloni non fosse presente, dunque impossibilitata ad esprimere il suo eventuale dissenso.

Ad ogni modo, stando a quanto riportato dalla testata giornalistica TPI, anche se è vero che non è stato il Governo Berlusconi IV ad approvare definitivamente il Mes, è pur vero che nel 2011 sarebbe stato proprio l'Esecutivo guidato dal leader di Forza Italia a gettare le basi per la ratifica del 2012.

Le opposizioni chiedono il diritto di replica

Fratelli d'Italia e la Lega hanno chiesto di poter usufruire del diritto di replica in Rai nello stesso orario in cui era intervenuto Giuseppe Conte, e pare che l'azienda televisiva di Stato sia propensa a venire incontro a tale richiesta.

Matteo Salvini ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale avrebbe detto che è inaccettabile quanto accaduto il 10 aprile, poiché a suo giudizio il Presidente del Consiglio avrebbe usato il servizio pubblico per fare propaganda Politica.