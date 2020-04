Mascherina obbligatoria in Lombardia da domenica 5 aprile. Lo ha stabilito il Governatore regionale Attilio Fontana con un’ordinanza valida fino al 13 aprile, giorno in cui almeno teoricamente dovrebbero essere allentate alcune restrizioni anti Coronavirus. L’iniziativa del leghista non è però piaciuta al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il quale ha fatto sapere che lui la mascherina non la indosserà, ma si atterrà al rispetto scrupoloso delle distanze di sicurezza. Oltre alle inevitabili polemiche tra i due, la dichiarazione di Borrelli ha colpito anche la giornalista Maria Giovanna Maglie, la quale si chiede polemicamente se le mascherine italiane siano state spedite in Cina come “omaggio agli untori”.

Favorevole invece all’uso obbligatorio della mascherina è il virologo Roberto Burioni.

Il botta e risposta tra Fontana e Borrelli sulla mascherina obbligatoria

Da domenica 5 aprile in Lombardia è in vigore un’ordinanza regionale che obbliga all’uso della mascherina chiunque esca di casa. In alternativa, ha stabilito il Governatore Fontana insieme ai suoi collaboratori, è sufficiente coprirsi naso e bocca con una sciarpa o un foulard. Una decisione adottata perché i contagi da coronavirus non starebbero calando come sperato dagli esperti.

“Piuttosto che niente è meglio piuttosto”, ha dichiarato il numero uno del Pirellone. Contro questa disposizione si è immediatamente schierato, forse un po’ a sorpresa, il capo della Protezione Civile in una sorta di atto di disubbidienza civile. “Ho detto che non uso la mascherina, ma rispetto le regole del distanziamento sociale - ha messo in chiaro Borrelli - a mascherina è importante, se non si rispettano le distanze, per evitare l'infezione da virus”.

Le reazioni di Sala e di Burioni

La decisione di rendere obbligatorio l’uso della mascherina in Lombardia quando si esce di casa è stata commentata in maniera ambigua anche dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala. “È un po’ disorientante questa ordinanza, se il capo della Protezione Civile Borrelli dice che non la metterà - ha detto Sala - ma le ordinanze vanno rispettate e quindi applichiamola”. Sulla mascherina obbligatoria dimostra invece pochi dubbi Roberto Burioni.

“Nei prossimi mesi dovremo girare tutti con le mascherine - ha tagliato corto il virologo - si tratta di un virus molto contagioso e le mascherine chirurgiche ostacolano tantissimo la sua diffusione”.

Vi piace la mascherina?A Borrelli no,preferisce stare non protetto.Come,è il capo della protezione civile?Ha sempre detto che non servono perché non sono riusciti a trovarle? Quelle che avevano le hanno mandate in Cina, omaggio agli untori?Dai, non ci credo! — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) April 5, 2020

Maria Giovanna Maglie gela Borrelli: ‘Non gli piace la mascherina’

A chiudere per il momento la polemica su mascherina sì, mascherina no, ci ha pensato Maria Giovanna Maglie.

La giornalista, come spesso le capita, usa il social network Twitter come ‘arma di diffusione di massa’. “Vi piace la mascherina? - ha cinguettato rivolta ai suoi lettori - A Borrelli no, preferisce stare non protetto. Come, è il capo della protezione civile? Ha sempre detto che non servono perché non sono riusciti a trovarle? Quelle che avevano le hanno mandate in Cina, omaggio agli untori? Dai, non ci credo”.